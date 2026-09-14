Blessd y Westcol encabezan el anuncio de ‘Stream Fighters 5′: estas serán las peleas más calurosas de los famosos

Este domingo 13 de septiembre se realizó la presentación de la nueva edición del evento organizado por Westcol, que reunió a buena parte de los famosos que se enfrentarán el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.
La rueda de prensa no se limitó a revelar los nombres. Varios de los participantes estuvieron frente a frente con sus futuros rivales, fueron pesados, y protagonizaron calurosos intercambios que comenzaron a elevar la expectativa por lo que ocurrirá cuando finalmente lleguen al cuadrilátero.
Entre los enfrentamientos que más llaman la atención están Andrea Valdiri vs. La Divaza y Emiro Navarro, participante de Masterchef, vs. Valentino Lázaro. A ellos se suma el particular duelo entre Westcol y Blessd, dos de los nombres que mayor expectativa despertaron con el anuncio de la quinta edición.
@clips__pau CARA A CARA EMIRO VS VALENTINO #westcol #parati ♬ sonido original - Clipsdepau3 ☺️
Las peleas que tendrá ‘Stream Fighters 5′
La cartelera tendrá varias caras conocidas de las redes sociales y el entretenimiento. Además de Valdiri y La Divaza, así como Emiro y Valentino, se confirmó el enfrentamiento entre Samantha Correa y Cami Pulgarín.
También subirán al ring JH de la Cruz y Herrera; Sebastucho y Leandro; Daren y El Agropecuario, además de otros participantes que completarán una de las ediciones más numerosas del evento.
Esta vez, además, habrá modalidades diferentes a los enfrentamientos tradicionales de uno contra uno. Alexa, Beba, Karola y Yaya, exconcursantes de La Casa de los Famosos, participarán en un combate femenino de cuatro esquinas, mientras que Willito, Lonche y Chanty harán parte de otro duelo múltiple al que todavía le falta un participante por confirmar.
La música también hará parte del espectáculo. Kris R fue confirmado entre los artistas que tendrán una presentación en vivo durante la jornada.
Los cara a cara comenzaron a calentar las peleas
La presentación dejó además un primer vistazo de las rivalidades que acompañarán el evento durante los próximos dos meses. Algunos de los participantes intercambiaron palabras y protagonizaron momentos de tensión frente a las cámaras, pese a que todavía faltan varias semanas para encontrarse oficialmente en el ring.
Una de las peleas que más conversación ha generado es la de Andrea Valdiri y La Divaza, un enfrentamiento que rompe con el formato habitual y que desde su anuncio se convirtió en uno de los principales atractivos de la cartelera.
@ander.oficial3
Hay Dios la Machi se va dar con la Divaza #parati #tiktokviral #fvp #humor♬ sonido original - 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟💎
Algo similar ocurre con Emiro Navarro y Valentino Lázaro, quienes también quedaron oficialmente enfrentados para esta edición y estuvieron entre los nombres que más reacciones provocaron tras conocerse la programación.
@newclips2024 Esta pelea va ser muy caliente! en el ring va salir toda esa presión 🔥 #EmirovsValentino #Emiro #valentino #WestCol #streamfighters5 ♬ The Epic - SILVANA INSPIRA
Con la cartelera revelada y los primeros cruces entre los participantes, comenzó la cuenta regresiva para Stream Fighters 5, que volverá a reunir boxeo, creadores de contenido, música y entretenimiento en Bogotá.