Blessd y Westcol encabezan el anuncio de ‘Stream Fighters 5′: estas serán las peleas más calurosas de los famosos

Este domingo 13 de septiembre se realizó la presentación de la nueva edición del evento organizado por Westcol, que reunió a buena parte de los famosos que se enfrentarán el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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La rueda de prensa no se limitó a revelar los nombres. Varios de los participantes estuvieron frente a frente con sus futuros rivales, fueron pesados, y protagonizaron calurosos intercambios que comenzaron a elevar la expectativa por lo que ocurrirá cuando finalmente lleguen al cuadrilátero.

Entre los enfrentamientos que más llaman la atención están Andrea Valdiri vs. La Divaza y Emiro Navarro, participante de Masterchef, vs. Valentino Lázaro. A ellos se suma el particular duelo entre Westcol y Blessd, dos de los nombres que mayor expectativa despertaron con el anuncio de la quinta edición.

Las peleas que tendrá ‘Stream Fighters 5′

La cartelera tendrá varias caras conocidas de las redes sociales y el entretenimiento. Además de Valdiri y La Divaza, así como Emiro y Valentino, se confirmó el enfrentamiento entre Samantha Correa y Cami Pulgarín.

También subirán al ring JH de la Cruz y Herrera; Sebastucho y Leandro; Daren y El Agropecuario, además de otros participantes que completarán una de las ediciones más numerosas del evento.

Esta vez, además, habrá modalidades diferentes a los enfrentamientos tradicionales de uno contra uno. Alexa, Beba, Karola y Yaya, exconcursantes de La Casa de los Famosos, participarán en un combate femenino de cuatro esquinas, mientras que Willito, Lonche y Chanty harán parte de otro duelo múltiple al que todavía le falta un participante por confirmar.

La música también hará parte del espectáculo. Kris R fue confirmado entre los artistas que tendrán una presentación en vivo durante la jornada.

Los cara a cara comenzaron a calentar las peleas

La presentación dejó además un primer vistazo de las rivalidades que acompañarán el evento durante los próximos dos meses. Algunos de los participantes intercambiaron palabras y protagonizaron momentos de tensión frente a las cámaras, pese a que todavía faltan varias semanas para encontrarse oficialmente en el ring.

Una de las peleas que más conversación ha generado es la de Andrea Valdiri y La Divaza, un enfrentamiento que rompe con el formato habitual y que desde su anuncio se convirtió en uno de los principales atractivos de la cartelera.

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Algo similar ocurre con Emiro Navarro y Valentino Lázaro, quienes también quedaron oficialmente enfrentados para esta edición y estuvieron entre los nombres que más reacciones provocaron tras conocerse la programación.

Con la cartelera revelada y los primeros cruces entre los participantes, comenzó la cuenta regresiva para Stream Fighters 5, que volverá a reunir boxeo, creadores de contenido, música y entretenimiento en Bogotá.