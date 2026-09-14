Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.

Como es habitual, estos sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer los números ganadores y comprobar si la suerte estuvo de su lado en las diferentes modalidades de juego.

Resultados de los sorteos de este lunes 14 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9382.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia y cuenta con una amplia tradición entre los apostadores. Cada jornada reúne a miles de personas que siguen los sorteos con la expectativa de acertar sus números.

Aunque las posibilidades de ganar dependen del azar y no todos los participantes obtienen premios, cada sorteo marca una nueva oportunidad para quienes participan en estos juegos.