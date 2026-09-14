Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.
Como es habitual, estos sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer los números ganadores y comprobar si la suerte estuvo de su lado en las diferentes modalidades de juego.
Resultados de los sorteos de este lunes 14 de septiembre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 9382.
- La Quinta: 9.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia y cuenta con una amplia tradición entre los apostadores. Cada jornada reúne a miles de personas que siguen los sorteos con la expectativa de acertar sus números.
Aunque las posibilidades de ganar dependen del azar y no todos los participantes obtienen premios, cada sorteo marca una nueva oportunidad para quienes participan en estos juegos.