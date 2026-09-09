Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así quedó el sorteo del miércoles 9 de septiembre

Miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña correspondientes al miércoles 9 de septiembre, tres de los chances más jugados del país y que diariamente despiertan expectativa entre quienes esperan acertar la combinación ganadora.

Tras la realización de los sorteos oficiales, ya se conocen los números que marcaron la jornada y que servirán para que los jugadores verifiquen si su apuesta resultó premiada.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estos fueron los números ganadores del miércoles 9 de septiembre:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5315.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo comprobar si ganó?

Quienes participaron en alguno de estos sorteos deben comparar cuidadosamente el número registrado en su apuesta con el resultado oficial publicado por los operadores autorizados.

En caso de coincidir con la combinación ganadora, es importante conservar el comprobante original, dado que este documento es el requisito principal para reclamar el premio dentro de los plazos establecidos por cada operador.

Cada resultado es publicado una vez concluyen los sorteos oficiales, por lo que se recomienda consultar siempre los canales autorizados para confirmar cualquier premio antes de iniciar el proceso de reclamación.