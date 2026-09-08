Súper Astro Sol hoy: resultado y número ganador del martes 8 de septiembre

El Súper Astro Sol realiza este martes 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 5525, en el que los jugadores ya pueden conocer la combinación ganadora de la jornada.

¿Le sonrió la suerte? Resultados del Sinuano Día y Noche de este martes, 8 de septiembre de 2026

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde y el resultado define el número y el signo del zodiaco que corresponden a la jornada.

Resultado del Súper Astro Sol de hoy

El resultado del sorteo del Súper Astro Sol de este martes 8 de septiembre de 2026 es:

Número ganador: 8607

8607 Signo ganador: Capricornio

Capricornio Número del sorteo: 5525

5525 Hora del sorteo: 4:00 p. m.

Los resultados corresponden al sorteo realizado en vivo y en directo, mecanismo mediante el cual se determina la combinación ganadora de esta jornada.

Estos fueron los últimos resultados del Súper Astro Sol

Antes del sorteo de este martes, estos fueron los números y signos registrados en las jornadas más recientes:

Lunes 7 de septiembre de 2026: número 7157, signo Sagitario.

número 7157, signo Sagitario. Sábado 5 de septiembre de 2026: número 5753, signo Cáncer.

número 5753, signo Cáncer. Viernes 4 de septiembre de 2026: número 6090, signo Sagitario.

Los jugadores pueden comparar estos resultados con sus apuestas para verificar si obtuvieron algún premio en las jornadas anteriores.

¿Cómo se juega el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que cada participante define el valor de su apuesta y escoge un número de hasta cuatro cifras, además de uno de los 12 signos del zodiaco.

Para obtener un premio, la selección realizada debe coincidir con el resultado obtenido en el sorteo, tanto en el número como en el signo, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.