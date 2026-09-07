Resultado de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este lunes, 7 de septiembre

Como es habitual cada lunes, Super Astro Luna realizó su sorteo diario cerca de las 10:50 de la noche. Esta fue la combinación ganadora, compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

¿Se hizo millonario? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 7 de septiembre de 2026

Resultado Super Astro Luna

Número ganador: 9080.

9080. Signo: Piscis.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar preferidos por los apostadores colombianos. A más de 20 años de su lanzamiento, mantiene una presencia diaria en el país, junto a su versión matutina, conocida como Super Astro Sol.

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, además de uno de los 12 signos zodiacales. El premio mayor se obtiene cuando se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto y el signo seleccionado.

El juego contempla otras categorías de premios para quienes acierten las tres últimas cifras o las dos últimas, manteniendo siempre la secuencia correspondiente. Asimismo, está disponible la modalidad ‘todos los signos’, que permite apostar un mismo número junto con los 12 signos del zodiaco.

Actualmente, los jugadores pueden apostar entre $500 y $10.000, con la posibilidad de registrar hasta cuatro apuestas diferentes en un mismo tiquete.

¿A qué hora son los sorteos de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos de lunes a domingo, aunque la hora de cada emisión cambia según el día. Esta es la programación de los sorteos transmitidos por Canal 1: