Resultado oficial de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este domingo, 6 de septiembre

Como es costumbre todos los domingos, Super Astro Luna jugó su sorteo diario sobre las 8:30 de la noche. Esta fue la combinación ganadora entre un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 5 de septiembre de 2026

Resultado - Super Astro Luna (6 de septiembre de 2026)

Número ganador: 1507

1507 Signo: Libra

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Super Astro Luna es uno de los juegos más importantes para los apostadores en Colombia. Dos décadas después de su creación se ha consolidado como una tradición diaria para el país, al lado de su gemelo matutino conocido como Super Astro Sol.

El jugador escoge un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. Para obtener el premio mayor debe acertar las cuatro cifras en el mismo orden y el signo zodiacal correspondiente.

También existen premios por acertar las tres últimas cifras o las dos últimas cifras, siempre respetando el orden establecido. Además, existe la modalidad de ‘todos los signos’, en la que se puede jugar el mismo número asociado a los 12 signos zodiacales.

En la actualidad se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y es posible registrar hasta cuatro apuestas por un solo tiquete.

¿A qué hora son los sorteos de Super Astro Luna?

Super Astro Luna se juega de lunes a domingo, aunque sus horarios varían dependiendo el día de la semana. Esta es la programación de los sorteos que se emiten a través de Canal 1: