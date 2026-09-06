Lotería del Cauca dejó nuevo ganador: revise el número que se llevó el premio mayor este 5 de septiembre

Una nueva oportunidad para convertirse en millonario reunió a los apostadores de la Lotería del Cauca durante la noche de este sábado 5 de septiembre de 2026, con una nueva edición del tradicional sorteo.

Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 5 de septiembre de 2026

Concluido el juego, llegó uno de los momentos más esperados: conocer la combinación que se quedó con el premio mayor y revisar cuidadosamente los billetes adquiridos.

Para esta oportunidad, la Lotería del Cauca realizó el sorteo número 2627, cuyo premio principal alcanzó los 8.000 millones de pesos.

Resultado de la Lotería del Cauca del 5 de septiembre

El número que obtuvo el premio mayor fue:

Número ganador: 1528

Serie: 032

Es importante comprobar ambos datos, pues no basta con tener únicamente las cuatro cifras del número para determinar si el billete corresponde exactamente al ganador del premio principal.

Además del premio mayor, el plan de la Lotería del Cauca contempla diferentes premios secos, por lo que los jugadores deben verificar todos los resultados antes de descartar sus billetes.

¿Cuándo vuelve a jugar la Lotería del Cauca?

Este juego se realiza habitualmente los sábados en horario nocturno, por lo que cada fin de semana los apostadores tienen una nueva oportunidad de probar suerte y así intentar llevarse el premio mayort.

Para verificar un posible premio, lo recomendable es conservar el billete en buenas condiciones y contrastar la información con los resultados divulgados a través de los canales oficiales de la Lotería del Cauca.

Dependiendo del monto obtenido, el proceso de cobro puede realizarse a través de los puntos o entidades autorizadas por la lotería, mientras que los premios de mayor cuantía requieren un trámite directamente ante la entidad y la presentación de los documentos exigidos.

Además, antes de recibir el dinero, pueden aplicarse las retenciones e impuestos previstos por la legislación colombiana, especialmente cuando se trata de premios de alto valor.