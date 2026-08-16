Lotería del Cauca: resultado y número ganador en el sorteo del sábado 15 de agosto de 2026

Como es tradición cada sábado en Colombia, se llevó a cabo el sorteo del premio mayor de la Lotería del Cauca. Sobre las 11:00 de la noche se conocieron los números ganadores en la transmisión oficial a través del Canal Telepacífico.

Resultados Lotería de Boyacá de este 15 de agosto de 2026: consulte el número ganador

Este fue el sorteo número 2624 por una recompensa de 8.000 millones de pesos al ganador.

Resultado - Lotería del Cauca (sábado 15 de agosto de 2026)

Número ganador: 8215

8215 Serie: 031

¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

La mecánica de juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, junto con una serie de tres dígitos; la apuesta puede realizarse adquiriendo la fracción individual por 4.000 pesos colombianos o el billete completo de cuatro fracciones por 16.000.

El atractivo principal de la estructura de juego radica en su Premio Mayor de 8.000 millones de pesos colombianos para el billete completo, respaldado por un nutrido plan de incentivos que incluye más de 30 premios secos entre 10 millones y 300 millones de pesos, además de los reconocimientos por aproximaciones con o sin serie.

Para participar, los apostadores pueden acercarse a su vendedor de confianza en cada ciudad o a las redes de apuestas y giros aliadas.

La Lotería del Cauca solo juega los sábados de cada semana, en su horario habitual a las 11:00 de la noche.