La Lotería del Cauca realizó un nuevo sorteo el sábado 8 de agosto de 2026.

Una jornada seguida por miles de colombianos que cada semana ponen a prueba su suerte con la ilusión de quedarse con el premio mayor, o alguno de los premios secos que entrega este tradicional juego de azar.

Quienes compraron un billete para este sorteo ya pueden consultar los resultados y comprobar si su número aparece entre los ganadores.

Como de costumbre, el sorteo se llevó a cabo durante la noche y los resultados se dieron a conocer una vez finalizó la jornada.

Resultado de la Lotería del Cauca

Estos fueron los datos correspondientes al sorteo del sábado:

Número: 7411

Serie: 037

Verifique con atención tanto el número como la serie de su billete, pues ambos datos deben coincidir con los resultados oficiales para hacer efectivo cualquier premio.

¿Qué hacer si ganó la Lotería del Cauca?

Si al revisar los resultados descubre que su número y serie coinciden con alguno de los premios de la Lotería del Cauca, es importante actuar con cuidado para evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

El primer paso es conservar el billete en buenas condiciones y evitar cualquier alteración, anotación, tachón o modificación sobre el documento.

El billete original es el respaldo necesario para acreditar el derecho al premio.

Antes de iniciar cualquier trámite, también es recomendable verificar nuevamente que tanto el número como la serie correspondan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

La Lotería del Cauca es una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en Colombia.

Cada semana realiza su sorteo y entrega un premio mayor, además de diferentes premios secos destinados a los participantes que logren acertar las combinaciones establecidas en el plan de premios.

Los recursos generados por estos juegos de suerte y azar hacen parte de las rentas destinadas al sector salud, contribuyendo a la financiación de servicios y programas públicos.

Quienes participaron en la edición del 8 de agosto de 2026, pueden consultar los resultados oficiales y revisar cuidadosamente su billete antes de descartarlo.

Historia y plan de premios de la Lotería del Cauca

Con sede principal en Popayán, la Lotería del Cauca comenzó su historia durante la administración del entonces gobernador Aurelio Iragorri Hormaza.

El 4 de julio de 1974, la entidad recibió vida jurídica como Empresa Industrial y Comercial del Estado, dando inicio a un proyecto que con el paso de los años se convertiría en una de las loterías tradicionales de Colombia.

Un año después, el 4 de julio de 1975, se realizó en Popayán el sorteo número 001.

Desde aquella primera edición, la Lotería del Cauca ha mantenido sus sorteos como una cita semanal para miles de jugadores..

Cinco décadas después de aquel primer sorteo, la entidad se ha consolidado dentro del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.

En cuanto a su actual plan de premios, la Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de diferentes premios secos. Estas categorías incluyen montos que pueden ir desde los 10 millones hasta los 300 millones de pesos, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada sorteo.

La Lotería del Cauca realiza una sola edición semanal. El sorteo se lleva a cabo tradicionalmente los sábados a las 11:00 de la noche y es transmitido por Canal 1.