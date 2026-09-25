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Resultados El Dorado, Paisita y Caribeña hoy, viernes 25 de septiembre: números de Día y Noche

Este viernes se conocieron las cifras ganadoras de seis sorteos de juegos de azar.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

25 de septiembre de 2026 a las 3:43 p. m.
Los sorteos de este viernes dejaron nuevos números ganadores en sus jornadas.
Los sorteos de este viernes dejaron nuevos números ganadores en sus jornadas. Foto: Montaje SEMANA

Durante este viernes, 25 de septiembre de 2026, se realizan los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tanto en sus ediciones de Día como de Noche.

Sinuano Día y Noche
El Sinuano Día y Noche: se revelaron los números ganadores de los sorteos de hoy viernes, 25 de septiembre

Los seis sorteos se desarrollan en diferentes horarios a lo largo del día. En esta nota podrá encontrar los resultados de El Dorado Día y Noche, Paisita Día y Noche y Caribeña Día y Noche a medida que sean publicados.

Resultados de El Dorado hoy viernes 25 de septiembre

El Dorado Día

  • Número ganador: 2630.
  • La quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Número ganador: 4015.
  • La quinta: 8.
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Resultados de El Paisita hoy viernes 25 de septiembre

El Paisita Día

  • Número ganador: 8087.
  • La quinta: 1.
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El Paisita Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

Resultados de La Caribeña hoy viernes 25 de septiembre

La Caribeña Día

  • Número ganador: 8794.
  • La quinta: 9.
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La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

Es importante verificar los números ganadores en los canales oficiales de cada juego antes de reclamar cualquier premio. Los resultados deben coincidir con el número y la cifra correspondiente al sorteo para confirmar si un boleto fue favorecido.