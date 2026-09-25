Resultados El Dorado, Paisita y Caribeña hoy, viernes 25 de septiembre: números de Día y Noche

Durante este viernes, 25 de septiembre de 2026, se realizan los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tanto en sus ediciones de Día como de Noche.
Los seis sorteos se desarrollan en diferentes horarios a lo largo del día. En esta nota podrá encontrar los resultados de El Dorado Día y Noche, Paisita Día y Noche y Caribeña Día y Noche a medida que sean publicados.
Resultados de El Dorado hoy viernes 25 de septiembre
El Dorado Día
- Número ganador: 2630.
- La quinta: 1.
El Dorado Tarde
- Número ganador: 4015.
- La quinta: 8.
Resultados de El Paisita hoy viernes 25 de septiembre
El Paisita Día
- Número ganador: 8087.
- La quinta: 1.
El Paisita Noche
- Número ganador: pendiente.
- La quinta: pendiente.
Resultados de La Caribeña hoy viernes 25 de septiembre
La Caribeña Día
- Número ganador: 8794.
- La quinta: 9.
La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- La quinta: pendiente.
Es importante verificar los números ganadores en los canales oficiales de cada juego antes de reclamar cualquier premio. Los resultados deben coincidir con el número y la cifra correspondiente al sorteo para confirmar si un boleto fue favorecido.