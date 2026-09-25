¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del viernes 25 de septiembre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Resultado oficial del Super Astro Luna este jueves, 24 de septiembre

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6765 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2135.

Quinta balota: 6.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6766 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Último sorteo del mes de la Lotería del Quindío: resultado ganador del premio mayor, jueves 24 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 24 de septiembre de 2026: 7029 — Quinta balota: 5 .

— Quinta balota: . Sorteo del 23 de septiembre de 2026: 5894 — Quinta balota: 3 .

— Quinta balota: . Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 0566 — Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 24 de septiembre de 2026: 2414 — Quinta balota: 6

— Quinta balota: Sorteo del 23 de septiembre de 2026: 5541 — Quinta balota: 3 .

— Quinta balota: . Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 2815 — Quinta balota: 9.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 26 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.