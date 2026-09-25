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¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del viernes 25 de septiembre de 2026

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9.

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Redacción Loterías
25 de septiembre de 2026 a las 10:50 a. m.
Lotería Antioqueñita.
Lotería Antioqueñita. Foto: Getty Images y logo oficial La Antioqueñita.

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Los resultados del Super Astro Luna ya están disponibles para su verificación.
Resultado oficial del Super Astro Luna este jueves, 24 de septiembre

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6765 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2135.
  • Quinta balota: 6.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6766 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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Este jueves se conoció la combinación que buscaban quienes participaron en el sorteo 3017.
Último sorteo del mes de la Lotería del Quindío: resultado ganador del premio mayor, jueves 24 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 24 de septiembre de 2026: 7029 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 23 de septiembre de 2026: 5894 — Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 0566 — Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 24 de septiembre de 2026: 2414 — Quinta balota: 6
  • Sorteo del 23 de septiembre de 2026: 5541 — Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 2815 — Quinta balota: 9.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 26 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.