Revise su número: estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles 23 de septiembre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Estos son los números ganadores de la Lotería del Huila y Cruz Roja de este martes 22 de septiembre

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6761 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5894.

Quinta balota: 3.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6762 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: XXX.

Quinta balota: X.

Resultados del Super Astro Luna del martes 22 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 0566 — Quinta balota: 6.

— Quinta balota: Sorteo del 21 de septiembre de 2026: 2414 — Quinta balota: 6.

— Quinta balota: Sorteo del 20 de septiembre de 2026: 0153 – Quinta balota: 3.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 2815 — Quinta balota: 9.

— Quinta balota: Sorteo del 21 de septiembre de 2026: 4071 — Quinta balota: 6.

— Quinta balota: Sorteo del 20 de septiembre de 2026: 1054 – Quinta balota: 2.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este jueves, 24 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.