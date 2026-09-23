Estos son los números ganadores de la Lotería del Huila y Cruz Roja de este martes 22 de septiembre

La Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila tuvieron una nueva jornada este martes, 22 de septiembre de 2026, con sus sorteos 3172 y 4773, respectivamente. Como es costumbre el segundo día de la semana, estos juegos pusieron a girar las balotas para definir los números ganadores de premios millonarios en Colombia.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del martes 15 de septiembre

Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana tuvo este martes su sorteo 3172, en donde se sortearon $ 7.000 millones, que podrían ser reclamados por un jugador cuyo boleto coincida en su totalidad con el siguiente número ganador:

Número ganador: 3981

Serie: 219

A continuación, los resultados ganadores del sorteo en ediciones pasadas:

Martes, 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173

Número 0016 de la serie 173 Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.

Número 0044 de la serie 214. Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.

Número 7132 de la serie 250. Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.

Número 4939 de la serie 112. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.

Número 5795 de la serie 104. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.

Número 5382 de la serie 115. Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.

Número 3464 de la serie 177. Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.

Número 5049 de la serie 129. Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290

Número 9289, Serie 290 Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.

Número 1608, Serie 143. Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Lotería del Huila

Para este martes, 22 de septiembre de 2026, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4773, colocando a disposición un premio mayor correspondiente a $ 2.000 millones.

Número ganador: 1547

Serie: 082

Resultados pasados en esta lotería: