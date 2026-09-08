Lotería del Huila y la Cruz Roja Colombiana hoy: resultados de este martes, 8 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizan este martes 8 de septiembre de 2026 sus respectivos sorteos semanales, manteniendo la esperanza de miles de apostadores que le apuntan a hacerse a una suma millonaria.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 8 de septiembre de 2026

Súper Astro Sol hoy: resultado y número ganador del martes 8 de septiembre

Resultados de la Lotería del Huila este martes 8 de septiembre

Para esta edición, correspondiente al sorteo 4772, la Lotería del Huila pone en juego un premio mayor de $2.000 millones.

Número ganador: 3804

Serie: 024

Premio mayor: $2.000 millones.

Resultados pasados

Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Número 7401 de la serie 168. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Número 6142 de la serie 087. Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.

Número 7128, Serie 080. Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.

Número 5872, Serie 113. Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.

Número 0142, Serie 065. Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Además del premio mayor, la lotería contempla diferentes premios secos y aproximaciones, de acuerdo con su plan de premios vigente.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja este martes 8 de septiembre

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza este martes su sorteo número 3170.

Número ganador: 0044

Serie: 214

Premio mayor: $7.000 millones.

Resultados pasados

Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.

Número 7132 de la serie 250. Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.

Número 4939 de la serie 112. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.

Número 5795 de la serie 104. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.

Número 5382 de la serie 115. Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.

Número 8403 de la serie 141. Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.

Número 3464 de la serie 177. Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.

Número 5049 de la serie 129. Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290

Número 9289, Serie 290 Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.

Número 1608, Serie 143. Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Para comprobar un eventual premio, los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con los resultados publicados por cada lotería. Es importante conservar el billete original para reclamar el premio.