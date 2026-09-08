LOTERÍAS

Lotería del Huila y la Cruz Roja Colombiana hoy: resultados de este martes, 8 de septiembre de 2026

Se definieron los números ganadores con su respectiva serie.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

8 de septiembre de 2026 a las 11:00 p. m.
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y Lotería del Huila
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y Lotería del Huila Foto: Getty Images - Lotería Cruz Roja Colombiana y Lotería del Huila

La Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizan este martes 8 de septiembre de 2026 sus respectivos sorteos semanales, manteniendo la esperanza de miles de apostadores que le apuntan a hacerse a una suma millonaria.

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El resultado del sorteo de este martes ya fue revelado tras la jornada del Super Astro Sol.
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Resultados de la Lotería del Huila este martes 8 de septiembre

Para esta edición, correspondiente al sorteo 4772, la Lotería del Huila pone en juego un premio mayor de $2.000 millones.

Número ganador: 3804

Serie: 024

Premio mayor: $2.000 millones.

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Resultados pasados

  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
  • Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
  • Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
  • Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
  • Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Además del premio mayor, la lotería contempla diferentes premios secos y aproximaciones, de acuerdo con su plan de premios vigente.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja este martes 8 de septiembre

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza este martes su sorteo número 3170.

Número ganador: 0044

Serie: 214

Premio mayor: $7.000 millones.

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Resultados pasados

  • Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
  • Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
  • Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
  • Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
  • Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
  • Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
  • Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Para comprobar un eventual premio, los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con los resultados publicados por cada lotería. Es importante conservar el billete original para reclamar el premio.