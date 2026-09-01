Lotería

Resultados de la Lotería del Huila y la Cruz Roja este martes 1 de septiembre

Estos son los números millonarios de esta noche.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2026 a las 11:08 p. m.
Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja - 13 de agosto de 2026.
Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja - 13 de agosto de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de las Loterías del Huila y Cruz Roja.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, jugó nuevamente la Lotería del Huila en su sorteo número 4771 y la Lotería de la Cruz Roja en su edición número 3169. Por lo que miles de colombianos están atentos a los números que podrían convertirse en los ganadores de los premios mayores y demás categorías.

Así quedaron los resultados de la lotería del Huila y Cruz Roja
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila este martes 18 de agosto
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este martes, 25 de agosto de 2026

Resultados de la Lotería del Huila este martes 1 de septiembre

Para esta edición, correspondiente al sorteo 4771, la lotería sorteará $2.000 millones que se los podrá ganar quien haya acertado completamente al número ganador del juego con su billete.

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Además de este número, durante la transmisión, la organización también jugó varios premios secos, en donde cada uno correspondió a $10 y $20 millones para quienes hayan acertado, jugando con el mismo boleto.

YouTube video -Zq0Q7kCnsI thumbnail

En los más recientes resultados de este juego, estos fueron los números ganadores:

  • Martes 25 de agosto de 2026: Número ganador: 7401 de la serie 168
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
  • Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
  • Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
  • Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
  • Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes 25 de agosto

Este martes, esta lotería sortea $10.000 millones, en esta, la edición número 3169 del juego.

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX
YouTube video hEYN1F3NMZo thumbnail

Los resultados más recientes de esta lotería son:

  • Martes, 25 de agosto de 2026: Número ganador 4939 de la serie 112
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
  • Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
  • Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
  • Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
  • Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
  • Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.