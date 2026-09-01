Resultados de la Lotería del Huila y la Cruz Roja este martes 1 de septiembre

Este martes, 1 de septiembre de 2026, jugó nuevamente la Lotería del Huila en su sorteo número 4771 y la Lotería de la Cruz Roja en su edición número 3169. Por lo que miles de colombianos están atentos a los números que podrían convertirse en los ganadores de los premios mayores y demás categorías.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila este martes 18 de agosto

La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este martes, 25 de agosto de 2026

Resultados de la Lotería del Huila este martes 1 de septiembre

Para esta edición, correspondiente al sorteo 4771, la lotería sorteará $2.000 millones que se los podrá ganar quien haya acertado completamente al número ganador del juego con su billete.

Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Además de este número, durante la transmisión, la organización también jugó varios premios secos, en donde cada uno correspondió a $10 y $20 millones para quienes hayan acertado, jugando con el mismo boleto.

En los más recientes resultados de este juego, estos fueron los números ganadores:

Martes 25 de agosto de 2026: Número ganador: 7401 de la serie 168

Número ganador: 7401 de la serie 168 Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Número 6142 de la serie 087. Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.

Número 7128, Serie 080. Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.

Número 5872, Serie 113. Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.

Número 0142, Serie 065. Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes 25 de agosto

Este martes, esta lotería sortea $10.000 millones, en esta, la edición número 3169 del juego.

Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados más recientes de esta lotería son: