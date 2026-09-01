Resultados de la Lotería del Huila y la Cruz Roja este martes 1 de septiembre

Este martes, 1 de septiembre de 2026, jugó nuevamente la Lotería del Huila en su sorteo número 4771 y la Lotería de la Cruz Roja en su edición número 3169. Por lo que miles de colombianos están atentos a los números que podrían convertirse en los ganadores de los premios mayores y demás categorías.
Resultados de la Lotería del Huila este martes 1 de septiembre
Para esta edición, correspondiente al sorteo 4771, la lotería sorteará $2.000 millones que se los podrá ganar quien haya acertado completamente al número ganador del juego con su billete.
- Número ganador: XXXX
- Serie: XXX
Además de este número, durante la transmisión, la organización también jugó varios premios secos, en donde cada uno correspondió a $10 y $20 millones para quienes hayan acertado, jugando con el mismo boleto.
En los más recientes resultados de este juego, estos fueron los números ganadores:
- Martes 25 de agosto de 2026: Número ganador: 7401 de la serie 168
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes 25 de agosto
Este martes, esta lotería sortea $10.000 millones, en esta, la edición número 3169 del juego.
- Número ganador: XXXX
- Serie: XXX
Los resultados más recientes de esta lotería son:
- Martes, 25 de agosto de 2026: Número ganador 4939 de la serie 112
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
- Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.