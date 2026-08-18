Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila este martes 18 de agosto

Este martes, 18 de agosto, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila volvieron a su normalidad, luego de que la semana pasada no se desarrollaran debido al devastador terremoto que sacudió al país y movió los juegos de los sorteos para el jueves 13 de agosto.
Lotería del Huila
Para este martes, la Lotería del Huila sorteará un premio mayor correspondiente a los 2.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo 4769.
- Número ganador: 2008
- Serie: 149
Los resultados más recientes de esta lotería fueron:
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.
Lotería de la Cruz Roja Colombiana
Este juego sorteará una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo número 3167, dejando el siguiente ganador:
- Número ganador: 5795
- Serie: 104
Los resultados más recientes de esta lotería fueron:
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
- Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.
Esta lotería también juega un sorteo que tiene como premio mayor una camioneta Toyota Corolla Cross; para este juego el número ganador es el 0026 de la serie 311.
Los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con los resultados oficiales publicados por las respectivas loterías.
También es importante conservar el billete en buen estado y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales, pues este es necesario para reclamar un eventual premio.