LOTERÍAS

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila este martes 18 de agosto

Se revelaron los números ganadores de los sorteos correspondientes a este martes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de agosto de 2026 a las 10:55 p. m.
Así quedaron los resultados de las loterías del Huila y Cruz Roja.
Así quedaron los resultados de las loterías del Huila y Cruz Roja. Foto: Lotería Cruz Roja, Lotería del Huila y Getty Images

Este martes, 18 de agosto, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila volvieron a su normalidad, luego de que la semana pasada no se desarrollaran debido al devastador terremoto que sacudió al país y movió los juegos de los sorteos para el jueves 13 de agosto.

Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja - 13 de agosto de 2026.
Números ganadores de las loterías Cruz Roja y del Huila, este jueves 13 de agosto de 2026
El resultado del sorteo de este martes ya fue revelado tras la jornada del Super Astro Sol.
Super Astro Sol hoy: este fue el número y signo ganador del martes 18 de agosto de 2026

Lotería del Huila

Para este martes, la Lotería del Huila sorteará un premio mayor correspondiente a los 2.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo 4769.

  • Número ganador: 2008
  • Serie: 149
YouTube video wBRgCK3Guus thumbnail

Los resultados más recientes de esta lotería fueron:

  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
  • Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
  • Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
  • Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
  • Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Este juego sorteará una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo número 3167, dejando el siguiente ganador:

  • Número ganador: 5795
  • Serie: 104
YouTube video CQXTbddJZzE thumbnail

Los resultados más recientes de esta lotería fueron:

  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
  • Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
  • Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
  • Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
  • Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
  • Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
  • Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Esta lotería también juega un sorteo que tiene como premio mayor una camioneta Toyota Corolla Cross; para este juego el número ganador es el 0026 de la serie 311.

Los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con los resultados oficiales publicados por las respectivas loterías.

También es importante conservar el billete en buen estado y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales, pues este es necesario para reclamar un eventual premio.