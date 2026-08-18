Super Astro Sol hoy: este fue el número y signo ganador del martes 18 de agosto de 2026

El Super Astro Sol realizó este martes 18 de agosto de 2026 su sorteo número 5506, con un nuevo resultado para los jugadores que participaron en esta jornada.

Resultado Lotería Chontico Día y Noche del martes 18 de agosto de 2026

Resultado del Super Astro Sol del martes 18 de agosto

El resultado oficial del sorteo de este martes quedó conformado por el número de cuatro cifras 6496, acompañado por el signo zodiacal Virgo.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza a las 4 p. m., por lo que los jugadores pueden consultar el resultado después de la transmisión para verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora.

Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir con el resultado del sorteo y, de acuerdo con la modalidad jugada, también debe acertarse el signo del zodiaco.

Estos fueron los últimos resultados del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este martes, los resultados más recientes del Super Astro Sol fueron:

Sábado 15 de agosto de 2026: 5728, signo Aries.

5728, signo Aries. Viernes 14 de agosto de 2026: 4641, signo Virgo.

4641, signo Virgo. Jueves 13 de agosto de 2026: 4589, signo Tauro.

Estos resultados permiten consultar las combinaciones de las jornadas anteriores y compararlas con el nuevo número ganador.