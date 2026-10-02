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Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de este 2 de octubre

Los principales sorteos dieron a conocer los números ganadores de la jornada de cierre de semana.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de octubre de 2026 a las 11:30 a. m.
Resultados del Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados del Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Miles de aficionados a los juegos de azar en Colombia siguen con atención los sorteos programados para este viernes 2 de octubre. Entre los chances que generan mayor expectativa se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, modalidades que diariamente reúnen a numerosos apostadores interesados en conocer las cifras premiadas.

La Antioqueñita Día y Tarde
Revise su número: estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 2 de octubre de 2026

Cada uno de estos juegos cuenta con un horario específico para la realización de su sorteo. Por ello, los participantes suelen mantenerse atentos a la programación para conocer, una vez concluye cada jornada, los números que resultaron ganadores.

Después de hacer sus apuestas, los jugadores acostumbran consultar los resultados oficiales con el fin de verificar si lograron acertar las combinaciones. La amplia oferta de sorteos y los diferentes horarios disponibles durante el día mantienen el interés de quienes participan habitualmente en estas populares modalidades de chance.

Resultados de las loterías del 2 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1288
  • La Quinta: 6
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 6195
  • La Quinta: 2
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El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente