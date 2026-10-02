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Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 2 de octubre de 2026

Revise si la suerte estuvo de su lado en un nuevo sorteo de este reconocido juego de azar.

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Redacción Semana
2 de octubre de 2026 a las 4:19 p. m.
Super Astro Sol.
Super Astro Sol. Foto: Getty Images / Super Astro

Este 2 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de toda Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 9320.
  • Los últimos tres dígitos: 320.
  • Los últimos dos dígitos: 20.
  • El signo zodiacal ganador es: Escorpión.

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden en que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

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Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegirá cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

La expectativa terminó tras conocerse la combinación seleccionada en el más reciente sorteo.
Los participantes ya pueden comprobar si su elección coincidió con el resultado de la tarde. Foto: Getty Images / Super Astro

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo recibirá el valor apostado multiplicado por 1.000, mientras que quien acierte las dos últimas cifras, junto con el signo, obtendrá lo apostado multiplicado por 100.