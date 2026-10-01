Números ganadores del Super Astro Luna del jueves 1 de octubre de 2026

En la noche de este jueves, 1 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 8257 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.

Números ganadores del Super Astro Luna del lunes 28 de septiembre

En la transmisión oficial por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 8637, acompañado del signo Sagitario.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 30 de septiembre de 2026: número 7738 con el signo Virgo .

número con el signo . Sorteo del 29 de septiembre de 2026: número 4444 con el signo Virgo .

número con el signo . Sorteo del 28 de septiembre de 2026: número 1127 con el signo Géminis.

El próximo sorteo de Super Astro Luna se realizará este viernes, 1 de octubre de 2026, a las 10:50 p. m. La transmisión podrá seguirse en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados estarán disponibles en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.