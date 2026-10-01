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Antioqueñita Día y Tarde resultados hoy: consulte aquí el número ganador del jueves 1 de octubre de 2026

Un nuevo juego se realizó y dio sorpresiva cifra a los apostadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de octubre de 2026 a las 10:04 a. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Así se vivió el más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Resultado del Super Astro Luna, último sorteo del mes: número ganador de la noche del 30 de septiembre 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6777 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5860.
  • Quinta balota: 6.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6778 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Resultados loterías
Números ganadores de las loterías de Manizales, Valle y Meta para el 30 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 30 de septiembre de 2026: 5023 — Quinta balota: 9.
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2026: 7867 — Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2026: 0166 — Quinta balota: 5.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 30 de septiembre de 2026: 5657 — Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2026: 8195 — Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2026: 2541 — Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 2 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.