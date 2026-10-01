Antioqueñita Día y Tarde resultados hoy: consulte aquí el número ganador del jueves 1 de octubre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Resultado del Super Astro Luna, último sorteo del mes: número ganador de la noche del 30 de septiembre 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6777 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5860.

Quinta balota: 6.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6778 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de las loterías de Manizales, Valle y Meta para el 30 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 30 de septiembre de 2026: 5023 — Quinta balota: 9 .

— Quinta balota: . Sorteo del 29 de septiembre de 2026: 7867 — Quinta balota: 4 .

— Quinta balota: . Sorteo del 28 de septiembre de 2026: 0166 — Quinta balota: 5.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 30 de septiembre de 2026: 5657 — Quinta balota: 2 .

— Quinta balota: . Sorteo del 29 de septiembre de 2026: 8195 — Quinta balota: 2 .

— Quinta balota: . Sorteo del 28 de septiembre de 2026: 2541 — Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 2 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.