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Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de octubre de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

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Redacción Loterías
29 de septiembre de 2026 a las 10:52 a. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

La jornada del 20 de junio de 2026 elevó el interés por el Baloto y su Revancha.
Baloto superó los 60.000 millones: número ganador del millonario acumulado de este lunes 28 de septiembre

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6773 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7867.
  • Quinta balota: 4.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6774 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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Lotería del Tolima
Lotería del Tolima: resultados de este lunes 28 de septiembre de 2026 en el sorteo 4189

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 28 de septiembre de 2026: 0166 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2026: 5900 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 26 de septiembre de 2026: 1454 — Quinta balota: 4.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 28 de septiembre de 2026: 2541 — Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2026: 9538 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 26 de septiembre de 2026: 4981 — Quinta balota: 2.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este miércoles, 30 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.