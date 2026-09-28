Lotería del Tolima: resultados de este lunes 28 de septiembre de 2026 en el sorteo 4189

Este lunes, 28 de septiembre de 2026, se jugó en la Lotería del Tolima el sorteo número 4189 de esta casa de apuestas en Colombia.

Las balotas definieron el número ganador a las 10:30 de la noche y quien haya acertado completamente al número ganador podrá recibir la millonaria suma de $ 3.500 millones. Ahora bien, para septiembre, hay también un bono promocional que corresponde a un viaje en crucero que vale $ 30 millones.

Cayó el premio mayor: conozca el número ganador de la Lotería de Cundinamarca del 28 de septiembre

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del lunes 28 de septiembre

Resultado de la Lotería del Tolima este lunes, 28 de septiembre de 2026

Premio mayor: $ 3.500 millones.

$ 3.500 millones. Número ganador: 6718.

6718. Serie: 171.

Desde el martes, se puede ver en el portal oficial de la lotería los ganadores oficiales de los demás premios correspondientes a la Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria.

Resultados anteriores del sorteo del premio mayor:

Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.

Número 4008 | Serie 055. Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.

Número 6845 | Serie 051. Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.

Número 2680 | Serie 022. Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.

Número 9721 | Serie 168. Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.

Número 7444 | Serie 085. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.

Número 0777 | Serie 142. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 1536 | Serie 109.

Número 1536 | Serie 109. Lunes, 3 de agosto de 2026: Número 0491 | Serie 072.

Número 0491 | Serie 072. Lunes, 27 de julio de 2026: Número 9484 | Serie 123.

Número 9484 | Serie 123. Martes, 21 de julio de 2026: Número 3805 | Serie 025.