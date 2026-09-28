¿Le sonrió la suerte? Resultados del Sinuano Día y Noche de este lunes, 28 septiembre de 2026

El Sinuano es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en la costa Caribe del país, ofreciendo dos sorteos diarios. Sus apostadores ven en esta lotería una oportunidad de ganar millonarios premios.

En el sorteo de este lunes, 28 de septiembre de 2026, en su edición día, que se lleva a cabo a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, la combinación ganadora fue el 3862.

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Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada La Quinta, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 2.

Resultados de la lotería Sinuano Día del lunes 28 de septiembre de 2026

Premio mayor: 3662

La Quinta: 2

Resultados de la lotería Sinuano Noche del lunes 28 de septiembre de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se desarrollará el martes 29 de septiembre de 2026 en sus horarios habituales: en la edición de la mañana a las 2:30 p. m. y en la edición de la noche a las 8:30 p. m.

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¿Cómo saber si ganó?

Para resultar ganador en cualquiera de las modalidades de El Sinuano, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando tanto el orden de las cifras como el tipo de apuesta seleccionada.

El juego contempla distintas posibilidades de premio:

Combinación completa: acertar los cuatro números en el orden exacto.

acertar los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: también se premian coincidencias con las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

En caso de obtener un premio, se recomienda acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos para realizar el proceso de cobro.