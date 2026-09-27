Resultados de La Caribeña Noche y Dorado Tarde de este domingo 27 de septiembre

La Caribeña y El Dorado son dos de los juegos regionales más importantes de Colombia. Este domingo, 27 de septiembre, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores:

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del viernes 25 de septiembre de 2026

Resultados de las loterías hoy, sábado 27 de septiembre

La Caribeña Día

Premio mayor: 4903

La Quinta: 3

El Dorado Tarde

Premio mayor: 5810

La Quinta: 0

¿Qué hacer para reclamar el premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su tiquete se encuentre en buen estado y consultar las condiciones establecidas por el operador del sorteo correspondiente. El pago dependerá del monto obtenido y, en algunos casos, será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo el premio.

La Caribeña, El Dorado y El Paisita se han consolidado como algunos de los sorteos diarios más populares del país gracias a sus horarios distribuidos entre la mañana, la tarde y la noche, lo que permite que los apostadores tengan varias oportunidades de participar a lo largo del día.