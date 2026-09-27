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Resultados de La Caribeña Noche y Dorado Tarde de este domingo 27 de septiembre

Estos son dos de los juegos preferidos por los apostadores colombianos.

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Redacción Loterías
27 de septiembre de 2026 a las 7:42 p. m.
Así se vivieron los más recientes sorteos de estos importantes juegos de azar.
Así se vivieron los más recientes sorteos de estos importantes juegos de azar. Foto: Getty + Dorado + Caribeña

La Caribeña y El Dorado son dos de los juegos regionales más importantes de Colombia. Este domingo, 27 de septiembre, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores:

La expectativa crece entre los jugadores por los resultados de las loterías de este viernes.
Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del viernes 25 de septiembre de 2026

Resultados de las loterías hoy, sábado 27 de septiembre

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 4903
  • La Quinta: 3
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: 5810
  • La Quinta: 0
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¿Qué hacer para reclamar el premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su tiquete se encuentre en buen estado y consultar las condiciones establecidas por el operador del sorteo correspondiente. El pago dependerá del monto obtenido y, en algunos casos, será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo el premio.

La Caribeña, El Dorado y El Paisita se han consolidado como algunos de los sorteos diarios más populares del país gracias a sus horarios distribuidos entre la mañana, la tarde y la noche, lo que permite que los apostadores tengan varias oportunidades de participar a lo largo del día.