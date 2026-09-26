Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del viernes 25 de septiembre de 2026

Este viernes 25 de septiembre se realiza una nueva jornada de sorteos en Colombia, con tres de las loterías tradicionales que concentran la atención de miles de jugadores en diferentes regiones del país.
Durante la noche se conocen los números ganadores de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Quienes hayan comprado billetes o fracciones deberán verificar tanto el número como la serie correspondiente para establecer si obtuvieron alguno de los premios.
Lotería de Medellín
La Lotería de Medellín realiza este viernes su sorteo número 4854. El juego cuenta con un premio mayor de 16.000 millones de pesos.
Premio mayor
Número ganador: 1620
Serie: 337
Lotería de Santander
La Lotería de Santander también juega este viernes 25 de septiembre y tiene un premio mayor de 6.500 millones de pesos.
Premio mayor
Número ganador: 0151
Serie: 055
Lotería de Risaralda
La jornada se completa con la Lotería de Risaralda, correspondiente al sorteo número 2968. Para esta edición, el premio mayor es de 2.333 millones de pesos.
Premio mayor
Número ganador: 6731
Serie: 197
Una vez finalicen los sorteos, los jugadores podrán consultar los resultados oficiales y comprobar cuidadosamente la combinación de su billete. En caso de resultar ganador, es importante conservarlo en buen estado para adelantar posteriormente el proceso de reclamación del premio.