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Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este viernes, 25 de septiembre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
25 de septiembre de 2026 a las 3:41 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este viernes, 25 de septiembre de 2026, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, a la espera de conocer el número ganador del premio mayor.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

El sorteo 8564 dejó como número ganador el 8437, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.

La atención también estuvo puesta en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad correspondió al número 5.

Resultado de Chontico Día - 25 de septiembre

Premio mayor: 8437 - 5

  • Tres últimos: 437.
  • Dos últimos: 37.
  • Cifra completa: 8437.
  • La Quinta: 5.
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Resultado de Chontico Noche - 24 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado, 26 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 24 de septiembre de 2026: 1872. La Quinta: 2.
  • 23 de septiembre de 2026: 3039. La Quinta: 6.
  • 22 de septiembre de 2026: 5462. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 24 de septiembre de 2026: 6391. La Quinta: 1.
  • 23 de septiembre de 2026: 4514. La Quinta: 4.
  • 22 de septiembre de 2026: 2560. La Quinta: 4.