Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este viernes, 25 de septiembre de 2026

Este viernes, 25 de septiembre de 2026, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, a la espera de conocer el número ganador del premio mayor.
El sorteo 8564 dejó como número ganador el 8437, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.
La atención también estuvo puesta en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad correspondió al número 5.
Resultado de Chontico Día - 25 de septiembre
Premio mayor: 8437 - 5
- Tres últimos: 437.
- Dos últimos: 37.
- Cifra completa: 8437.
- La Quinta: 5.
Resultado de Chontico Noche - 24 de septiembre
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- La Quinta: pendiente
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado, 26 de septiembre, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- 24 de septiembre de 2026: 1872. La Quinta: 2.
- 23 de septiembre de 2026: 3039. La Quinta: 6.
- 22 de septiembre de 2026: 5462. La Quinta: 9.
Chontico Noche
- 24 de septiembre de 2026: 6391. La Quinta: 1.
- 23 de septiembre de 2026: 4514. La Quinta: 4.
- 22 de septiembre de 2026: 2560. La Quinta: 4.