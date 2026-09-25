En aquellas situaciones cuando se está bajando una pendiente, algunos conductores frenan con el motor, una técnica que hace uso de la resistencia interna del motor y la transmisión para desacelerar, sin tener que estar pisando constantemente el pedal del freno.

Pendientes pronunciadas: las acciones que deben realizar los conductores al manejar

Sin embargo, esta acción puede ocasionar algunos problemas si el usuario reduce de marcha de forma incorrecta, por lo que entidades del sector automotor comparten los métodos más convencionales tanto para vehículos manuales como para automáticos.

De acuerdo con la marca de carros Volkswagen, frenar con motor ayuda a reducir el desgaste de los frenos, además de evitar que se sobrecalienten en descensos largos y brindar mayor control de la velocidad sin depender solamente del pedal.

La manera de utilizar esta técnica varía según el vehículo, por lo que se aconseja prestarles mucho cuidado a las indicaciones para evitar que el auto sufra daños.

Subir una pendiente requiere que el conductor adapte la velocidad y la marcha del vehículo según las condiciones del camino. Foto: Getty Images

¿Cómo frenar con motor en auto manual y automático?

En el caso de que el usuario esté conduciendo un carro manual, Volkswagen comparte una serie de pasos para hacer el uso adecuado de frenar con el motor:

Ir soltando el acelerador; para ello, se aconseja dejar de presionar el pedal derecho, ya que el carro comenzará a perder velocidad por su cuenta. Pisar el embrague, es decir presionar el pedal del clutch a fondo con el pie izquierdo. Reducir la marcha: se aconseja cambiar la palanca a una velocidad menor; un ejemplo de esto es ir de 4.ª a 3.ª. Soltar el embrague despacio, ya que si se realiza demasiado rápido, el carro dará un tirón fuerte. Repetir en caso de ser necesario, bajando a 2.ª o 1.ª según lo pida el camino.

Ante una pendiente pronunciada, la regla de oro es hacer uso de la misma marcha o cambio que el conductor necesita para subirla. Por lo general, significa bajar en 3.ª o 2.ª, según el nivel de la inclinación.

Algunos errores comunes que se pueden presentar cuando se frena con el motor en un carro manual son que se mantenga la marcha demasiado alta, se bajen demasiadas marchas a la vez, se suelte el clutch de golpe o solamente se utilice el freno de motor.

Ahora, en las situaciones donde se haga la misma técnica, pero en un carro automático, las recomendaciones son:

Mover la palanca de la posición D hacia M (Manual) o S (Sport). Empujar la palanca hacia el signo “-” o presionar la paleta izquierda detrás del volante, en caso de que el vehículo cuente con este elemento. Reducir las marchas necesarias hasta que el conductor comience a sentir que el motor retiene el auto.