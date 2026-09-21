Loterías

¿Fue ganador? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 21 de septiembre de 2026

Un nuevo juego se realizó, arrojando las cifras ganadoras de este próximo cierre de semana.

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Redacción Loterías
21 de septiembre de 2026 a las 1:38 p. m.
Resultado de la lotería Chontico de hoy.
Resultado de la lotería Chontico de hoy. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este lunes, 21 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

El sorteo 8560 dejó como número ganador el 5971, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 4.

Resultado de Chontico Día - 21 de septiembre

Premio mayor: 5971 - 4

  • Tres últimos: 971.
  • Dos últimos: 71.
  • Cifra completa: 5971.
  • La Quinta: 4.
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Resultado de Chontico Noche - 21 de septiembre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes, 22 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 20 de septiembre de 2026: 1679. La Quinta: 7.
  • 19 de septiembre de 2026: 0652. La Quinta: 8.
  • 18 de septiembre de 2026: 0556. La Quinta: 1.

Chontico Noche

  • 20 de septiembre de 2026: 4795. La Quinta: 3.
  • 19 de septiembre de 2026: 0795. La Quinta: 8.
  • 18 de septiembre de 2026: 4628. La Quinta: 3.