Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: números del sorteo de este lunes, 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una nueva jornada de La Antioqueñita, juego de azar que realiza dos sorteos diarios: uno durante la mañana y otro en horas de la tarde.

En cada edición, los participantes seleccionan una combinación de números con la expectativa de coincidir con el resultado ganador. La dinámica contempla cuatro cifras, cada una correspondiente a un número entre el 0 y el 9. Además, en las jornadas más recientes se ha incluido una quinta balota como parte del resultado.

En el sorteo de la mañana, correspondiente a La Antioqueñita Día número 6755, la combinación ganadora fue 2414.

La quinta balota que acompañó el resultado fue el número 6.

Resultados del sorteo 6755 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2414

Quinta balota: 6

Además, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde se pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6756 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 19 de septiembre de 2026: 3410 – Quinta balota: 7.

– Quinta balota: Sorteo del 18 de septiembre de 2026: 9677 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 17 de septiembre de 2026: 0801 – Quinta balota: 7.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de septiembre de 2026: 4609 – Quinta balota: 6.

– Quinta balota: Sorteo del 18 de septiembre de 2026: 7900 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 17 de septiembre de 2026: 2474 – Quinta balota: 2.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 22 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.