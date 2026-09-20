Lotería Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026: resultado del número y quinta ganadora

Este domingo, 20 de septiembre de 2026, la lotería del Sinuano realiza, como todos los días, 2 sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de las modalidades de este chance que se juegan diariamente en Colombia.
El primer sorteo jugó a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche está programado los domingos y festivos a las 8:30 p.m.
Los apostadores deben considerar las distintas opciones que ofrece este sorteo. Aunque suele asumirse que la única forma de obtener un premio es acertando a la combinación completa, la lotería contempla las siguientes variantes para ganar:
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras ganadoras, pero sin necesidad de que estén en el mismo orden.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras, pero en un orden diferente.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.
- 1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.
El valor del premio depende de la modalidad y del monto apostado. Por eso, el jugador debe conservar el comprobante y verificar las condiciones de la apuesta antes de reclamar cualquier premio.
Resultado del Sinuano Día hoy, domingo 20 de septiembre
Para esta edición, ganó el 8826-4.
- Número ganador: 8826
- Quinta cifra: 4
- Tres últimas cifras: 826
- Dos últimas cifras: 26
Estos fueron los últimos resultados de esta lotería:
- Sábado 19 de septiembre: 3477 – quinta 0.
- Viernes 18 de septiembre: 3047 – quinta 9.
- Jueves 17 de septiembre: 4103 – quinta 2.
- Miércoles 16 de septiembre: 0544 – quinta 7.
- Martes 15 de septiembre: 9621 – quinta 4.
- Lunes 14 de septiembre: 1227 – quinta 3.
- Domingo 13 de septiembre: 0071 – quinta 4.
Últimos resultados del Sinuano Noche
El Sinuano Noche está programado para que juegue a las 8:30 p. m., por lo que el resultado de esta jornada todavía está pendiente.
- Número ganador: pendiente de confirmación.
- Tres últimas cifras: pendientes.
- Dos últimas cifras: pendientes.
Los resultados más recientes de este sorteo fueron:
- Sábado 19 de septiembre: 5994.
- Viernes 18 de septiembre: 0038.
- Jueves 17 de septiembre: 6297.
- Miércoles 16 de septiembre: 9780.
- Martes 15 de septiembre: 9606.
- Lunes 14 de septiembre: 6590.
- Domingo 13 de septiembre: 2433.