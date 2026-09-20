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Lotería Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026: resultado del número y quinta ganadora

Conozca los números ganadores de este sorteo.

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Redacción Loterías
20 de septiembre de 2026 a las 2:53 p. m.
Lotería Sinuano Día y Noche, septiembre 20 de 2026.
Lotería Sinuano Día y Noche, septiembre 20 de 2026. Foto: Composición Semana/Getty/ Sinuano

Este domingo, 20 de septiembre de 2026, la lotería del Sinuano realiza, como todos los días, 2 sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de las modalidades de este chance que se juegan diariamente en Colombia.

El primer sorteo jugó a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche está programado los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los jugadores del Baloto ya pueden consultar la combinación sorteada este lunes.
Resultados de Baloto y Revancha del 19 de septiembre: números ganadores y acumulados
a Lotería del Cauca fue creada en 1982 con el propósito de fortalecer los ingresos del departamento.
Lotería del Cauca: números ganadores del sorteo del sábado 19 de septiembre de 2026

Los apostadores deben considerar las distintas opciones que ofrece este sorteo. Aunque suele asumirse que la única forma de obtener un premio es acertando a la combinación completa, la lotería contempla las siguientes variantes para ganar:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado.
  • 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras ganadoras, pero sin necesidad de que estén en el mismo orden.
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras, pero en un orden diferente.
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.
  • 1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

El valor del premio depende de la modalidad y del monto apostado. Por eso, el jugador debe conservar el comprobante y verificar las condiciones de la apuesta antes de reclamar cualquier premio.

Resultado del Sinuano Día hoy, domingo 20 de septiembre

Para esta edición, ganó el 8826-4.

  • Número ganador: 8826
  • Quinta cifra: 4
  • Tres últimas cifras: 826
  • Dos últimas cifras: 26
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Estos fueron los últimos resultados de esta lotería:

  • Sábado 19 de septiembre: 3477 – quinta 0.
  • Viernes 18 de septiembre: 3047 – quinta 9.
  • Jueves 17 de septiembre: 4103 – quinta 2.
  • Miércoles 16 de septiembre: 0544 – quinta 7.
  • Martes 15 de septiembre: 9621 – quinta 4.
  • Lunes 14 de septiembre: 1227 – quinta 3.
  • Domingo 13 de septiembre: 0071 – quinta 4.

Últimos resultados del Sinuano Noche

El Sinuano Noche está programado para que juegue a las 8:30 p. m., por lo que el resultado de esta jornada todavía está pendiente.

  • Número ganador: pendiente de confirmación.
  • Tres últimas cifras: pendientes.
  • Dos últimas cifras: pendientes.

Los resultados más recientes de este sorteo fueron:

  • Sábado 19 de septiembre: 5994.
  • Viernes 18 de septiembre: 0038.
  • Jueves 17 de septiembre: 6297.
  • Miércoles 16 de septiembre: 9780.
  • Martes 15 de septiembre: 9606.
  • Lunes 14 de septiembre: 6590.
  • Domingo 13 de septiembre: 2433.