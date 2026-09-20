Resultados de Baloto y Revancha del 19 de septiembre: números ganadores y acumulados

Este sábado 19 de septiembre, cientos de participantes estuvieron agarrándose de sus sillas para conocer los resultados de la lotería de Baloto y Revancha.

Baloto sortea hoy 61.000 millones de pesos: resultados de este miércoles 16 de septiembre

El sorteo número 2711, presentó un precio acumulado de $61.600 millones en juego, siendo el acumulado del Baloto tradicional $59.200 millones, mientras que el Baloto Revancha presentó $2.200 millones.

Esta lotería se realiza tres veces por semana, en los días lunes, miércoles y sábados. Dentro de estas jornadas, los participantes podrán consultar cuáles fueron los números ganadores y la Súper Balota de ambas modalidades.

Resultados del Baloto de este sábado 19 de septiembre

Estos son los resultados correspondientes al sorteo número 2711 del Baloto:

Acumulado: $59.200 millones

$59.200 millones Número ganador: 11-13-17-19-39

11-13-17-19-39 Súper Balota: 04

Resultados del Baloto Revancha del 19 de septiembre

Baloto Revancha también realiza su sorteo este sábado, con un acumulado de $2.400 millones.

Número ganador: 10-25-27-38-42

10-25-27-38-42 Súper Balota: 03

Los resultados deben ser verificados con el tiquete adquirido por cada jugador y con los canales oficiales del juego.

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este sábado, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

16 de septiembre de 2026: 04- 17- 18- 20- 26 - 05

04- 17- 18- 20- 26 - 14 de septiembre de 2026: 03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 08

03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 12 de septiembre de 2026: 07 - 29 - 31 - 32 - 38 - 13

En cada caso, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha: