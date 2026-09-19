Resultados de la lotería Sinuano Día este sábado 19 de septiembre de 2026: número y la quinta ganadora

Como todos los días, la Lotería del Sinuano se jugó a las 2:30 de la tarde. Para la edición de este sábado, 19 de septiembre de 2026, el juego que es fuerte en la región caribeña colombiana ya dio su respectivo número ganador con la quinta correspondiente.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de septiembre: consulte los números ganadores

Este juego permite comprar un tiquete desde $500 hasta $10.000 y, dependiendo del valor apostado, premia a los jugadores. Estas son las oportunidades que esta lotería brinda para ganar:

Si acierta 4 cifras directo (superpleno): quien acierte las cuatro cifras en el mismo orden del juego.

quien acierte las cuatro cifras en el mismo orden del juego. 4 cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras ganadoras pero con un orden diferente.

coincidir con las cuatro cifras ganadoras pero con un orden diferente. 3 cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: lograr dar en el blanco con las tres últimas cifras, pero en un orden diferente.

lograr dar en el blanco con las tres últimas cifras, pero en un orden diferente. 2 cifras (pata): tener las mismas dos últimas cifras en el mismo orden del resultado.

tener las mismas dos últimas cifras en el mismo orden del resultado. 1 cifra (uña): esta consiste en acertar la última cifra del número ganador.

Lotería Chontico Día y Noche: así fueron los resultados del sorteo del sábado 19 de septiembre de 2026

Resultado del Sinuano Día hoy, 19 de septiembre de 2026

El sorteo del Sinuano Día de este sábado 19 de septiembre se realizó a las 2:30 p.m. y dio como número ganador 3477 con la quinta 0

Número ganador: 3477

3477 Quinta: 0

0 Dos últimas cifras: 77

77 Tres últimas cifras: 477

Estos fueron los resultados en la última semana:

Viernes 18 de septiembre: 3047 - quinta 9

Jueves 17 de septiembre: 4103 - quinta 2

Miércoles 16 de septiembre: 0544 - quinta 7

Martes 15 de septiembre: 9621 - quinta 4

Lunes 14 de septiembre: 1227 - quinta 3

Domingo 13 de septiembre: 0071 - quinta 4

Sábado 12 de septiembre: 6047 - quinta 0

Los jugadores deben comparar el número registrado en su tiquete con el resultado oficial del sorteo y verificar las condiciones correspondientes a la modalidad de apuesta seleccionada.

También es recomendable conservar el tiquete y comprobar el resultado con un punto de venta o vendedor autorizado antes de reclamar cualquier premio.

El juego de la noche dará el resultado a las 10:30 p.m.