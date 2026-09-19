Walter Mercado: números de la suerte para quedarse con el jugoso premio de la lotería este 19 de septiembre

El sábado 19 de septiembre se presenta, desde la perspectiva astrológica, como una fecha cargada de simbolismo. Para quienes siguen este tipo de interpretaciones, la jornada podría estar relacionada con decisiones relevantes, transformaciones personales y movimientos importantes en diferentes ámbitos de la vida.

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En medio de este contexto, las enseñanzas que dejó el fallecido astrólogo Walter Mercado vuelven a cobrar protagonismo. Sus mensajes relacionados con la confianza personal, la fe y el amor propio continúan siendo difundidos por Betty B. Mercado, quien ha mantenido vigente parte de su legado y sus interpretaciones.

De esta manera, esta fecha puede ser entendida como un momento propicio para hacer una pausa, revisar aquello que se quiere cambiar y considerar nuevos caminos. Desde la astrología, el llamado está relacionado con aprovechar la energía del momento para cerrar etapas, asumir determinaciones y darle paso a nuevas experiencias.

Aries

Continúa la búsqueda de equilibrio y estabilidad, con mayor atención en la vida social, las amistades y el trabajo. Será importante escuchar a los demás y hacer algunas concesiones.

Números de suerte: 9, 23, 6.

Tauro

Las dudas sobre ese proyecto pendiente comenzarán a despejarse. Es una etapa de recuperación y sanación, ideal para abandonar malos hábitos y enfocarse en el bienestar y la apariencia.

Números de suerte: 14, 8, 47.

Géminis

La espiritualidad, lo místico y lo religioso cobran fuerza. La intuición estará elevada y los sueños podrían ofrecer respuestas o soluciones.

Números de suerte: 8, 20, 6.

Cáncer

Los cambios continúan y será necesario prestar mayor atención a la pareja y equilibrar las obligaciones. Mejorar la calidad de vida será una prioridad.

Números de suerte: 1, 27, 4.

Leo

Crece el interés por estudiar, viajar y conocer otras culturas. La filosofía, la religión y las personas extranjeras tendrán especial influencia.

Números de suerte: 41, 15, 9.

El astrólogo falleció en 2019, pero su familia continúa con su legado. Foto: Getty Images / Getty Images

Virgo

La familia cobra protagonismo y es momento de solucionar desacuerdos. Organizar el hogar y dedicar más tiempo a los seres queridos ayudará a recuperar la armonía.

Números de suerte: 22, 6, 11.

Libra

El amor atraviesa cambios y será necesario pensar con calma antes de tomar decisiones. También habrá deseos de divertirse y conocer nuevos lugares, pero conviene controlar los gastos.

Números de suerte: 5, 9, 18.

Escorpio

La independencia gana importancia y habrá mayor claridad sobre lo que se necesita para alcanzar la felicidad. La comunicación será directa y permitirá defender lo que corresponde.

Números de suerte: 15, 3, 28.

Sagitario

La vida social estará especialmente activa y llegará el afecto que se busca. Las amistades ofrecerán apoyo y el romance podría aparecer de formas inesperadas.

Números de suerte: 7, 36, 12.

Capricornio

La imagen personal será importante durante una etapa de renovación y nuevos comienzos. Es momento de avanzar por cuenta propia y enfocarse en aquello que realmente genera felicidad.

Números de suerte: 3, 14, 35.

Acuario

Habrá interés en crecer profesionalmente y mejorar la calidad de vida. El encanto personal favorecerá las relaciones sociales y económicas, aunque será fundamental aprender a administrar y ahorrar.

Números de suerte: 19, 25, 44.

Piscis

Se tomarán decisiones importantes en el ámbito amoroso o íntimo y se dejarán atrás hábitos adictivos. La lectura, la música, los museos y el teatro favorecerán el crecimiento intelectual.

Números de suerte: 30, 8, 21.