Maluma será padre por segunda vez junto a Susana Gómez

Padre por segunda vez

El lunes 14 de septiembre Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión, fruto de su relación con Susana Gómez. El cantante compartió en redes sociales una emotiva fotografía en la que aparece junto a su pareja y el recién nacido, confirmando así la llegada del nuevo integrante de la familia.

Orión nació en Medellín, al igual que París, la primera hija de la pareja, quien llegó al mundo en marzo de 2024.

La pareja mantuvo en privado buena parte del segundo embarazo hasta mayo, cuando Maluma confirmó públicamente que serían padres nuevamente. Semanas después, reveló que se trataba de un niño. El artista también había expresado su deseo de continuar construyendo su familia en Colombia, donde nacieron sus dos hijos.

Fuera de la gira

Ed Sheeran y Macklemore protagonizan una polémica luego de la salida del rapero de la gira del británico, en medio de sus distintas posturas sobre las expresiones políticas durante los conciertos. Foto: FOTO: GETTY IMAGES

La polémica por la salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran continúa generando reacciones. El británico aseguró que intentó buscar una solución para evitar la expulsión del rapero, quien había manifestado públicamente su apoyo a Palestina durante sus conciertos. Sin embargo, explicó que la decisión quedó finalmente en manos de los promotores y responsables de los escenarios.

Sheeran afirmó que respeta las convicciones de Macklemore, pero mantiene otra postura sobre el uso de sus conciertos para abordar asuntos políticos. “Yo elijo utilizar mi fama y mi plataforma para ofrecer un espacio seguro”, señaló. Macklemore, por su parte, expresó su deseo de que la controversia no afecte la amistad que mantienen desde hace años.

Entre los grandes

Carlos Manuel Vesga representó a Colombia en los Premios Emmy tras ser nominado por su participación en la serie ‘Pluribus’. Foto: FOTO: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Carlos Manuel Vesga es un actor colombiano reconocido por varias producciones, como Amor sincero. Sin embargo, su carrera dio un salto gigante cuando fue elegido para interpretar un personaje en Pluribus, serie del mismo creador de la aclamada Breaking Bad.

Gracias a este papel, Vesga fue nominado a los Premios Emmy, cuya ceremonia se celebró a inicios de la semana que termina. A pesar de su ovacionada actuación, el colombiano no se llevó el galardón, pero logró dejar en alto el talento nacional en uno de los eventos más importantes de la televisión.

Aunque no consiguió la estatuilla dorada, la nominación representa un importante reconocimiento para el actor y marca un nuevo capítulo en su trayectoria internacional.

El reto

Jorge Barón y el padre Diego Jaramillo protagonizaron un divertido intercambio en redes sociales luego de que el presentador le propusiera una particular “batalla de aura”. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA/JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Jorge Barón, ícono de la televisión colombiana y la imagen del emblemático Show de las estrellas, le hizo un reto al padre Diego Jaramillo, quien por años ha presentado el programa El minuto de Dios. El desafío consistió en “una batalla de aura”, como respuesta a mensajes en redes sociales que invitaban a cómo sería un duelo de la famosa tendencia de farmear aura entre estas dos figuras mediáticas.

El religioso le respondió, con gracia, al presentador: “No le puedo aceptar ese reto porque aceptarlo es de una vez arriesgarme a perderlo”, dijo el religioso. Pero aprovechó para invitar a Barón a ser animador del tradicional Banquete del Millón que se realizará el próximo 19 de noviembre en el Hotel Tequendama en Bogotá.

Una nueva saga

Feid presentó ‘El Green Print La Saga Disco 2: El Club de las 19 Flores’, la segunda entrega de su proyecto musical, que reúne nuevas canciones para sus seguidores. Foto: Getty Images via AFP

El cantante colombiano Feid lanzó el pasado jueves 17 de septiembre El Green Print La Saga disco 2: El Club de las 19 Flores, la segunda entrega de esta producción discográfica. El álbum llegó después de que el artista estrenara este año los sencillos A xon de qué y Mentira, este último junto a Ryan Castro.

Feid y Ryan Castro tomaron contundente decisión tras el terremoto en Colombia: así la anunciaron

La expectativa entre sus seguidores había crecido desde marzo, cuando Feid presentó la primera parte del proyecto. Con esta nueva entrega, el artista continuó una propuesta musical diferente a la que acostumbra, lo que ha generado gran expectativa entre sus fanáticos.

Cambio inesperado

Blessd enfrenta un proceso judicial en el que la Fiscalía modificó los delitos investigados y descartó la imputación por secuestro extorsivo. Foto: FOTO: AFP

El proceso judicial que enfrenta el cantante Blessd cambió su rumbo luego de que la Fiscalía modificara los delitos por los que lo investiga. El ente acusador descartó la imputación por secuestro extorsivo y señaló que los hechos serían constitutivos de constreñimiento ilegal, además de otras conductas.

Equipo de Blessd se pronunció tras el giro en su caso: Fiscalía descartó secuestro y apuntó a nuevo delito

Tras la decisión, el equipo del artista aseguró que continuará atento al desarrollo del proceso y a las actuaciones de la justicia. Blessd y los demás involucrados permanecerán en libertad mientras avanza la investigación. El cantante, además, no aceptó los nuevos cargos formulados por la Fiscalía.