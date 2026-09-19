El actor se refirió al tema a propósito de su participación en la obra teatral 1:11 (Uno y Once), una producción de la Casa del Teatro Nacional que busca llevar al público a reflexionar sobre la inteligencia artificial.

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Luis Eduardo Arango y su preocupación por la inteligencia artificial

En la obra, Arango interpreta al narrador. Según explicó, este papel también lo ha llevado a pensar en una tecnología que reconoce que todavía no comprende completamente.

El actor aseguró que, para personas de su generación, los cambios asociados con la inteligencia artificial pueden resultar especialmente inquietantes.

“Para mí las reflexiones apenas están comenzando. Para personas como yo, de mi edad, es algo que realmente asusta”, expresó Arango, durante una conversación con Vea.

En la misma publicación, explicó que su preocupación está relacionada con lo que considera un proceso acelerado de despersonalización.

El actor cuestionó el entusiasmo con el que, desde su perspectiva, muchas personas reciben los avances tecnológicos.

“Me aterra porque siento que es un poco un fenómeno de despersonalización muy fuerte, acelerado y dominante”, afirmó.

Luis Eduardo Arango habló sobre sus preocupaciones frente al avance de la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo artístico. Foto: Instagram @fteatronacional

“La inteligencia artificial es como un carnaval peligrosísimo”

Arango utilizó una comparación para explicar cómo percibe actualmente el fenómeno.

Dijo que existe una especie de entusiasmo general alrededor de los avances tecnológicos, pero que detrás de esa apariencia también ve motivos de preocupación.

“La inteligencia artificial es como un carnaval, todo el mundo anda feliz, pero está disfrazado, siempre tiene una máscara que dice ‘estoy feliz, estoy contento’, pero es como un carnaval peligrosísimo”, señaló.

El actor también manifestó en la entrevista que todavía no comprende completamente hacia dónde puede llevar este proceso y expresó una preocupación personal frente a la velocidad con la que está avanzando.

“Todavía no lo comprendo y creo que ya no voy a tener tiempo de entenderlo realmente, porque siento que estamos siendo destruidos”, dijo.

Estas declaraciones corresponden a la percepción personal de Arango sobre la inteligencia artificial y no a una afirmación sobre un efecto tecnológico demostrado. Su reflexión hace parte precisamente del tema que aborda actualmente desde el teatro.

La reflexión sobre la inteligencia artificial llega mientras Arango continúa vinculado a la televisión y al teatro. Actualmente interpreta a Octavio en ‘Pa’ seguirte queriendo’, producción en la que continúa apareciendo ante el público colombiano.

Pero su carrera también le ha permitido vivir de cerca las transformaciones de la industria audiovisual.

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El actor explicó que hace tres o cuatro décadas un intérprete podía permanecer durante largos periodos vinculado a una producción televisiva.

Según relató, las condiciones actuales son diferentes y los proyectos pueden durar apenas unos meses.

Arango señaló que actualmente realiza un proyecto de unos tres meses cada año y que esa realidad también representa dificultades económicas para quienes viven de la actuación.

En ese contexto, la llegada de nuevas herramientas tecnológicas se suma a una profesión que, de acuerdo con su experiencia, ya ha cambiado considerablemente.