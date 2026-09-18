Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este viernes, 18 de septiembre de 2026

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

¿Tuvo suerte? Consulte aquí los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de septiembre

Este viernes, 18 de septiembre de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 3047, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 9.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este viernes, 18 de septiembre de 2026

Premio mayor: 3047

La Quinta: 9

Este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este viernes, 18 de septiembre de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 18 de septiembre: conozca las combinaciones ganadoras

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

acierto de los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: Se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el miércoles 22 de julio de 2026, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.