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¿Tuvo suerte? Consulte aquí los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de septiembre

Es importante conservar el comprobante de la apuesta y verificar los resultados antes de reclamar un eventual premio.

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Redacción Loterías
18 de septiembre de 2026 a las 11:21 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 18 de septiembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 18 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este viernes 18 de septiembre, miles de personas en Colombia estuvieron pendientes de los resultados de diferentes sorteos de lotería y chance, con la expectativa de conocer si alguno de los números jugados resultó ganador.

Entre los sorteos que generan mayor interés se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados se conocen en diferentes horarios durante la jornada. Para quienes participaron, revisar los números oficiales es el primer paso para comprobar si tuvieron suerte.

Resultados La Antioqueñita
Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 18 de septiembre: conozca las combinaciones ganadoras

Resultados de loterías de este 18 de septiembre

El sorteo de El Dorado cuenta con dos oportunidades durante el día: una en la mañana y otra en la tarde. Los jugadores pueden comparar sus números con los resultados publicados después de cada sorteo.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6688.
  • La Quinta: 2.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Es importante conservar el comprobante de la apuesta y verificar los resultados a través de canales oficiales antes de reclamar un eventual premio. También se recomienda revisar las condiciones y los plazos establecidos para cada sorteo.

Si alguno de los números coincide con el resultado ganador, el siguiente paso es confirmar el premio y seguir el procedimiento correspondiente para hacerlo efectivo.