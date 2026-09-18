¿Tuvo suerte? Consulte aquí los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre, miles de personas en Colombia estuvieron pendientes de los resultados de diferentes sorteos de lotería y chance, con la expectativa de conocer si alguno de los números jugados resultó ganador.

Entre los sorteos que generan mayor interés se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados se conocen en diferentes horarios durante la jornada. Para quienes participaron, revisar los números oficiales es el primer paso para comprobar si tuvieron suerte.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 18 de septiembre: conozca las combinaciones ganadoras

Resultados de loterías de este 18 de septiembre

El sorteo de El Dorado cuenta con dos oportunidades durante el día: una en la mañana y otra en la tarde. Los jugadores pueden comparar sus números con los resultados publicados después de cada sorteo.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6688.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Es importante conservar el comprobante de la apuesta y verificar los resultados a través de canales oficiales antes de reclamar un eventual premio. También se recomienda revisar las condiciones y los plazos establecidos para cada sorteo.

Si alguno de los números coincide con el resultado ganador, el siguiente paso es confirmar el premio y seguir el procedimiento correspondiente para hacerlo efectivo.