¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del jueves 17 de septiembre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6738 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 0801

Quinta balota: 7

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6739 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 16 septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 16 de septiembre de 2026: 7398 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 15 de septiembre de 2026: 5015 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 14 de septiembre de 2026: 7041 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 16 de septiembre de 2026: 2329 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 15 de septiembre de 2026: 5238 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 14 de septiembre de 2026: 9762 – Quinta balota: 7

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 17 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.