¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del jueves 17 de septiembre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.
Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.
Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.
Resultados del sorteo 6738 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 0801
- Quinta balota: 7
Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.
Resultados del sorteo 6739 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 16 de septiembre de 2026: 7398 – Quinta balota: 5
- Sorteo del 15 de septiembre de 2026: 5015 – Quinta balota: 7
- Sorteo del 14 de septiembre de 2026: 7041 – Quinta balota: 7
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 16 de septiembre de 2026: 2329 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 15 de septiembre de 2026: 5238 – Quinta balota: 7
- Sorteo del 14 de septiembre de 2026: 9762 – Quinta balota: 7
El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 17 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.