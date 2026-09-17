Baloto sortea hoy 61.000 millones de pesos: resultados de este miércoles 16 de septiembre

El Baloto realiza este miércoles 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, el número 2710, con cerca de $61.000 millones en juego entre sus dos modalidades.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

El acumulado del Baloto tradicional llega a $58.800 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.200 millones. El sorteo se realiza tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. En esta jornada, los jugadores podrán consultar los números ganadores y la Súper Balota de ambas modalidades.

Resultados del Baloto de este miércoles 16 de septiembre

Estos son los resultados correspondientes al sorteo número 2710 del Baloto:

Acumulado: $58.800 millones

$58.800 millones Número ganador: 04-17-18-20-26

04-17-18-20-26 Súper Balota: 05

Resultados del Baloto Revancha del 16 de septiembre

Baloto Revancha también realiza su sorteo este miércoles, con un acumulado de $2.200 millones.

Número ganador: 02-09-30-36-42

02-09-30-36-42 Súper Balota: 11

Los resultados deben ser verificados con el tiquete adquirido por cada jugador y con los canales oficiales del juego.

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Estos fueron los números que dejó Baloto en sus tres sorteos anteriores al de este miércoles. Foto: Getty Images / Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

14 de septiembre de 2026: 03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 08

03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 12 de septiembre de 2026: 07 - 29 - 31 - 32 - 38 - 13

07 - 29 - 31 - 32 - 38 - 9 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 12 - 30 - 39 - 13

En cada caso, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha:

14 de septiembre de 2026: 04 - 12 - 15 - 17 - 29 - 16

04 - 12 - 15 - 17 - 29 - 12 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 17 - 21 - 27 - 01

04 - 08 - 17 - 21 - 27 - 9 de septiembre de 2026: 16 - 25 - 27 - 34 - 43 - 11