Baloto sortea hoy 61.000 millones de pesos: resultados de este miércoles 16 de septiembre

El Baloto realiza este miércoles 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, el número 2710, con cerca de $61.000 millones en juego entre sus dos modalidades.
El acumulado del Baloto tradicional llega a $58.800 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.200 millones. El sorteo se realiza tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. En esta jornada, los jugadores podrán consultar los números ganadores y la Súper Balota de ambas modalidades.
Resultados del Baloto de este miércoles 16 de septiembre
Estos son los resultados correspondientes al sorteo número 2710 del Baloto:
- Acumulado: $58.800 millones
- Número ganador: 04-17-18-20-26
- Súper Balota: 05
Resultados del Baloto Revancha del 16 de septiembre
Baloto Revancha también realiza su sorteo este miércoles, con un acumulado de $2.200 millones.
- Número ganador: 02-09-30-36-42
- Súper Balota: 11
Los resultados deben ser verificados con el tiquete adquirido por cada jugador y con los canales oficiales del juego.
Estos fueron los últimos resultados del Baloto
Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:
- 14 de septiembre de 2026: 03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 08
- 12 de septiembre de 2026: 07 - 29 - 31 - 32 - 38 - 13
- 9 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 12 - 30 - 39 - 13
En cada caso, el último número corresponde a la Súper Balota.
Últimos resultados de Baloto Revancha
Estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha:
- 14 de septiembre de 2026: 04 - 12 - 15 - 17 - 29 - 16
- 12 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 17 - 21 - 27 - 01
- 9 de septiembre de 2026: 16 - 25 - 27 - 34 - 43 - 11