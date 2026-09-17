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Baloto sortea hoy 61.000 millones de pesos: resultados de este miércoles 16 de septiembre

Miles de jugadores esperan conocer este miércoles la combinación que entregue el acumulado.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

17 de septiembre de 2026 a las 6:27 a. m.
La jornada de este miércoles trae una nueva oportunidad para quienes participan en Baloto.
La jornada de este miércoles trae una nueva oportunidad para quienes participan en Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realiza este miércoles 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, el número 2710, con cerca de $61.000 millones en juego entre sus dos modalidades.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

El acumulado del Baloto tradicional llega a $58.800 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.200 millones. El sorteo se realiza tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. En esta jornada, los jugadores podrán consultar los números ganadores y la Súper Balota de ambas modalidades.

Resultados del Baloto de este miércoles 16 de septiembre

Estos son los resultados correspondientes al sorteo número 2710 del Baloto:

  • Acumulado: $58.800 millones
  • Número ganador: 04-17-18-20-26
  • Súper Balota: 05

Resultados del Baloto Revancha del 16 de septiembre

Baloto Revancha también realiza su sorteo este miércoles, con un acumulado de $2.200 millones.

  • Número ganador: 02-09-30-36-42
  • Súper Balota: 11

Los resultados deben ser verificados con el tiquete adquirido por cada jugador y con los canales oficiales del juego.

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Los jugadores ya pueden consultar las cifras que dejó el más reciente sorteo de Baloto.
Estos fueron los números que dejó Baloto en sus tres sorteos anteriores al de este miércoles. Foto: Getty Images / Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

  • 14 de septiembre de 2026: 03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 08
  • 12 de septiembre de 2026: 07 - 29 - 31 - 32 - 38 - 13
  • 9 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 12 - 30 - 39 - 13

En cada caso, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha:

  • 14 de septiembre de 2026: 04 - 12 - 15 - 17 - 29 - 16
  • 12 de septiembre de 2026: 04 - 08 - 17 - 21 - 27 - 01
  • 9 de septiembre de 2026: 16 - 25 - 27 - 34 - 43 - 11