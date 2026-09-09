Resultados Baloto del 9 de septiembre de 2026: números ganadores y Revancha

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, se realizó un nuevo sorteo del Baloto, el juego de azar que en Colombia se lleva a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. En esta ocasión, se puso en juego un acumulado millonario tanto en su modalidad tradicional como en la Revancha, despertando la expectativa de miles de jugadores en todo el país.

Resultados Baloto y Baloto Revancha el 9 de septiembre. Foto: Getty Images

Resultados del sorteo de Baloto del 9 de septiembre de 2026

En el sorteo tradicional, los números ganadores fueron los siguientes:

Número ganador: 12-08-30-39-04

12-08-30-39-04 Súper balota: 13

El acumulado en esta modalidad se mantenía en una cifra considerable, a la espera de conocer si algún apostador logró acertar la combinación completa.

Resultados del Baloto Revancha del 9 de septiembre de 2026

Por su parte, la modalidad Revancha también entregó sus resultados en la misma jornada:

Número ganador: 25-16-43-34-27

25-16-43-34-27 Súper balota: 11

Esta opción brinda una segunda oportunidad a quienes participan, con un acumulado independiente que también ha venido creciendo en las últimas semanas.