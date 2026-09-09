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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
9 de septiembre de 2026 a las 2:48 p. m.
Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia.
Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia. Foto: Getty Images

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Lotería Chontico Día y Noche
Lotería Chontico Día y Noche Foto: Chontico millonario

El sorteo 8548 dejó como número ganador el 4610, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 5.

Resultado de Chontico Día - 9 de septiembre

Premio mayor: 4610 - 5

  • Tres últimos: 610.
  • Dos últimos: 10.
  • Cifra completa: 4610.
  • Último número: 5.
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Resultado de Chontico Noche - 9 de septiembre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • Último número: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 8 de septiembre de 2026: 0364. La Quinta: 5.
  • 7 de septiembre de 2026: 1790. La Quinta: 5.
  • 6 de septiembre de 2026: 4086. La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • 8 de septiembre de 2026: 4076. La Quinta: 0.
  • 7 de septiembre de 2026: 1276. La Quinta: 8.
  • 6 de septiembre de 2026: 7340. La Quinta: 5.

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