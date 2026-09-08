Walter Mercado: números de la suerte del 8 de septiembre para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 8 de septiembre

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el martes 8 de septiembre, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril

La energía y el entusiasmo serán protagonistas para Aries. Su personalidad podría ayudarle a sobresalir en diferentes situaciones y a emprender nuevos caminos.

Números de suerte: 25, 48, 31.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro tendrá que evitar reaccionar de manera exagerada ante situaciones que, en principio, podrían parecer menores. El llamado es a mantener la calma y permitir que los acontecimientos avancen sin intentar controlarlo todo.

Números de suerte: 19, 8, 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será un aspecto importante para Géminis. Las predicciones recomiendan ser cuidadoso con los asuntos personales y elegir bien a quién confiarle información privada.

Números de suerte: 35, 20, 19.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El hogar y la vida sentimental concentrarán buena parte de la atención. Cáncer deberá buscar estabilidad y expresar aquello que siente, incluso si atraviesa un momento de incertidumbre.

Números de suerte: 50, 13, 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo podría enfrentarse a situaciones que había preferido evitar, pero hacerlo le permitirá abrir la puerta a nuevos comienzos. También podría reencontrarse con alguien importante de su pasado y revivir recuerdos que dejaron huella.

Números de suerte: 14, 2, 36.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La paciencia y la confianza serán fundamentales. Las predicciones invitan a Virgo a liberar tensiones y evitar presionar a otras personas, especialmente en asuntos relacionados con el amor.

Números de suerte: 7, 10, 40.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra tendrá impulso para trabajar por sus objetivos y avanzar en proyectos personales. Un problema que venía afectando su tranquilidad podría comenzar a resolverse, dando paso a una sensación de mayor libertad.

Números de suerte: 11, 5, 27.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición será una de las principales aliadas de Escorpio. Las predicciones destacan la importancia de confiar en la voz interior, valorar las propias capacidades y prestar atención a los sueños e ideas que puedan surgir durante este periodo.

Números de suerte: 1, 28, 30.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será necesario ponerse al día con asuntos pendientes y actuar con precaución. Sagitario podría encontrarse en un ambiente algo complicado, por lo que deberá analizar bien sus compañías y evitar situaciones que representen riesgos innecesarios.

Números de suerte: 6, 1, 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Romper con la rutina puede convertirse en una buena decisión para Capricornio. El día invita a expresarse con mayor libertad, cumplir compromisos y hablar con honestidad, aunque algunas personas no estén de acuerdo con sus decisiones.

Números de suerte: 37, 8, 46.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Algunos planes, especialmente relacionados con viajes, podrían presentar inconvenientes. Sin embargo, las predicciones señalan que estos obstáculos no impedirán la llegada de momentos positivos, particularmente en el amor, el romance y las amistades.

Números de suerte: 40, 32, 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis deberá controlar la impulsividad y evitar entrar en discusiones innecesarias. También será conveniente concentrarse en los asuntos personales y mantenerse al margen de conflictos relacionados con dinero, política o religión.

Números de suerte: 10, 17, 12.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.