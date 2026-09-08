Walter Mercado: números de la suerte del 8 de septiembre para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.
Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.
Para el martes 8 de septiembre, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril
La energía y el entusiasmo serán protagonistas para Aries. Su personalidad podría ayudarle a sobresalir en diferentes situaciones y a emprender nuevos caminos.
Números de suerte: 25, 48, 31.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tauro tendrá que evitar reaccionar de manera exagerada ante situaciones que, en principio, podrían parecer menores. El llamado es a mantener la calma y permitir que los acontecimientos avancen sin intentar controlarlo todo.
Números de suerte: 19, 8, 15.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La comunicación será un aspecto importante para Géminis. Las predicciones recomiendan ser cuidadoso con los asuntos personales y elegir bien a quién confiarle información privada.
Números de suerte: 35, 20, 19.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El hogar y la vida sentimental concentrarán buena parte de la atención. Cáncer deberá buscar estabilidad y expresar aquello que siente, incluso si atraviesa un momento de incertidumbre.
Números de suerte: 50, 13, 22.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Leo podría enfrentarse a situaciones que había preferido evitar, pero hacerlo le permitirá abrir la puerta a nuevos comienzos. También podría reencontrarse con alguien importante de su pasado y revivir recuerdos que dejaron huella.
Números de suerte: 14, 2, 36.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La paciencia y la confianza serán fundamentales. Las predicciones invitan a Virgo a liberar tensiones y evitar presionar a otras personas, especialmente en asuntos relacionados con el amor.
Números de suerte: 7, 10, 40.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Libra tendrá impulso para trabajar por sus objetivos y avanzar en proyectos personales. Un problema que venía afectando su tranquilidad podría comenzar a resolverse, dando paso a una sensación de mayor libertad.
Números de suerte: 11, 5, 27.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intuición será una de las principales aliadas de Escorpio. Las predicciones destacan la importancia de confiar en la voz interior, valorar las propias capacidades y prestar atención a los sueños e ideas que puedan surgir durante este periodo.
Números de suerte: 1, 28, 30.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Será necesario ponerse al día con asuntos pendientes y actuar con precaución. Sagitario podría encontrarse en un ambiente algo complicado, por lo que deberá analizar bien sus compañías y evitar situaciones que representen riesgos innecesarios.
Números de suerte: 6, 1, 3.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Romper con la rutina puede convertirse en una buena decisión para Capricornio. El día invita a expresarse con mayor libertad, cumplir compromisos y hablar con honestidad, aunque algunas personas no estén de acuerdo con sus decisiones.
Números de suerte: 37, 8, 46.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Algunos planes, especialmente relacionados con viajes, podrían presentar inconvenientes. Sin embargo, las predicciones señalan que estos obstáculos no impedirán la llegada de momentos positivos, particularmente en el amor, el romance y las amistades.
Números de suerte: 40, 32, 1.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Piscis deberá controlar la impulsividad y evitar entrar en discusiones innecesarias. También será conveniente concentrarse en los asuntos personales y mantenerse al margen de conflictos relacionados con dinero, política o religión.
Números de suerte: 10, 17, 12.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.