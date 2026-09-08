Erling Haaland avisa desde el primer día: magistral doblete para la victoria ante el Porto en la Champions League

Como es habitual, Erling Haaland se vistió de héroe con el Manchester City. En condición de visitante en Portugal, le dio una agónica victoria. Un gran doblete de su autoría permitió que el club inglés sumara los primeros tres puntos en la fase de liga de la Champions League, donde parte como uno de los favoritos al título.

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Con goles en el minuto 47 y en el 90+1′ para el 2-0 final, Erling Haaland sumó su primer doblete en esta edición y Manchester City avisa que va por el título con su goleador más inspirado que nunca, en apenas la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

Tras encontrarse con el muro levantado por el portero portugués Diogo Costa, el Manchester City fue recompensado por su dominio al inicio de la segunda parte, con un gran cabezazo de Erling Haaland a la salida de un centro del argentino Enzo Fernández, quien se apuntó su primera asistencia en su estreno en la Champions con su nuevo equipo.

¡¡ASISTENCIA DE ENZO Y GOL DEL ANDROIDE!! Haaland recibió del argentino y conectó el primer tanto del partido entre Porto y Manchester City en la UEFA Champions League.



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Por si fuera poco, el festín del delantero noruego no paró ahí y siguió de largo para ampliar la ventaja con un remate por el interior que tomó una trayectoria imposible para el arquero local. Nuevamente, Haaland fue bien asistido, esta vez por el argelino Rayan Aït-Nouri en el tramo final del encuentro (90+1).

¡¡DOBLETE DE HAALAND PARA LIQUIDAR EL PARTIDO: PORTO 0-2 CITY EN LA CHAMPIONS!!



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De esta manera, Manchester City pisa duro en el comienzo de la Champions League, donde espera estar a la altura con las demás potencias de Europa y mirar si puede ser campeón con el técnico Enzo Maresca al mando, en un nuevo ciclo con Pep Guardiola en la dirección técnica. Con Haaland en el frente de ataque, la inspiración está más que servida.

Primera tabla de posiciones de la Champions

Además del Manchester City, tuvieron acción en este primer día el Real Madrid contra el Inter de Milán, como el partido más llamativo de la jornada. También hubo participación colombiana con el ingreso al campo de Nelson Deossa en el triunfo del Real Betis, que le remontó al Lille en un apasionante juego en Francia.

Estos juegos movieron la tabla de posiciones, dejando al cuadro inglés del City como el líder transitorio, al equipo de los colombianos como colíder y en el fondo de la tabla a un onceno de Milán que deberá reponerse en próximas salidas.