Real Madrid vs. Inter de Milán: canal y hora para ver en vivo el partidazo de Champions League

Este martes, 8 de septiembre, arranca oficialmente la fase de liga de la Champions League 2026-2027. Cinco partidos darán apertura a la competencia, en esta nueva edición, incluyendo uno que se lleva todas las miradas.

Real Madrid recibirá al Inter de Milán, en el estadio Santiago Bernabéu. La hora de arranque será a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) y el partido podrá verse, en vivo, por el canal ESPN y por Disney+.

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Real Madrid busca los tres puntos en casa

El Santiago Bernabéu acoge la primera jornada de la Fase Liga de esta Champions, en la que los blancos quieren resarcirse de la primera derrota del curso, sufrida este viernes en La Cartuja ante el Real Betis (1-0). El Real Madrid remató en 20 ocasiones, 8 de ellas a puerta, e incluso Kylian Mbappé erró un penalti, por lo que la efectividad fue el gran enemigo blanco en el último encuentro liguero.

Ese pinchazo convierte el encuentro ante el Inter, primer rival de envergadura en Europa, en un examen de mayor importancia, ya que otro frenazo generaría cierto runrún en el madridismo, después de la ilusión despertada con el mercado de fichajes. Será la primera visita del equipo italiano al Bernabéu desde 2021, aunque no gana en el feudo merengue desde 1967, ya son siete visitas a Chamartín seguidas perdiendo.

Real Madrid espera sumar de a tres, ante su público, y arrancar con pie derecho la Champions. Foto: Getty Images

Pero este Inter, sin los nombres del pasado, sí presenta una identidad marcada y construida por Cristian Chivu, que vuelve a un estadio en el que levantó la Champions en 2010 -el último con los nerazzurri y con José Mourinho como entrenador, en el último servicio para el equipo de Milán antes de su primera etapa en el Real Madrid. Por esto, el de este martes es un partido especial para el portugués.

El 15 veces campeón de Europa estará arropado por el Bernabéu, donde encadena seis encuentros sin perder, desde la derrota frente al Bayern Múnich en la ida de cuartos (1-2). Y es que este martes, los pupilos de Mourinho intentará no perder y enlazar dos derrotas seguidas en su casa, algo que no ocurre desde marzo de 2019, cuando el Ajax asaltó (1-4) el feudo merengue.

¿Qué canal pasa en vivo el partido Real Madrid vs. Inter de Milán por Champions League?

Partido : Real Madrid vs. Inter de Milán

: Real Madrid vs. Inter de Milán Fecha : 8 de septiembre de 2026

: 8 de septiembre de 2026 Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Hora : 2:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de Madrid)

: 2:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de Madrid) Canal: ESPN y Disney+.

*Con información de Europa Press