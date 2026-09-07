Kylian Mbappé habló en la previa al debut del Real Madrid por la primera fecha de la Champions League. El delantero francés tocó el tema de su compromiso con el conjunto merengue, pero terminó hablando de Raphinha y Ousmane Dembélé.

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Su enfado se produjo cuando le mencionaron su compatibilidad con Vinicius Jr y el trabajo de ambos en la presión alta. “No puedo controlar todo lo que se dice nosotros, pero tenemos el mismo objetivo de hacer que el Real Madrid gane partidos y títulos. Podemos escuchar cuando la gente hace opiniones como esta e intentamos siempre mejorar e ir adelante”, respondió.

Justo ahí vino el dardo hacia Raphinha y Dembélé. “Claro que tenemos que mejorar, pero también puedo decir que yo meto más goles que los dos que has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente y yo quiero hacer las cosas de manera inteligente. No me gusta comparar porque yo pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen”, dijo.

“Todos los jugadores del Real Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa y que podemos conceder menos ocasiones y menos goles, pero también pienso que con el balón tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones de gol. Esto es la vida de un equipo de alto nivel que quiere ser el mejor del mundo”, agregó.

Mbappé, sobre si debe mejorar en defensa: "¿Solo Vinícius y yo? Claro, pero yo puedo hacerme el tonto y decir que meto más goles que Raphinha y Dembélé".



"Puedo decir que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Yo hago muchas cosas que los otros no hacen". https://t.co/OTtXh4uLPX pic.twitter.com/omhg3EkrTi — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 7, 2026

Real Madrid siembra dudas

El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, viene de perder contra Betis en la última jornada de LaLiga de España y ahora enfrenta un reto de alto nivel ante Inter de Milán, campeón vigente de la Serie A.

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“Hemos perdido contra el Betis, pero hemos jugado bien y lo único en lo que hemos fallado es meter goles, que es la cosa más importante del fútbol y es mi responsabilidad. Pienso que estamos en un proceso positivo y que tenemos que mejorar, pero estamos muy tranquilos”, declaró Mbappé.

Por este motivo, el delantero ve positiva la llegada al banquillo de Mourinho, “un tío que sabe ganar, cómo tener un grupo y que sabe dar la motivación a todo un club a todo su grupo para ir a la dirección y a ganar los partidos”.

Kylian Mbappé, máxima figura del Real Madrid para la presente temporada. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Y con el portugués coincide en que también le vale hacer “30 goles, pero con títulos”. “Claro que si tengo que elegir entre los dos, elijo 40 goles con títulos, pero no voy a parar después de meter un número de goles. Quiero siempre marcar goles y ganar títulos, para mí no es un debate y no tienes que elegir, tú puedes hacer las dos cosas”, expresó.

“Hay diferentes análisis, pero al final a veces también no son análisis, son cosas que venden, que hacen que hablan de ti. Creo que hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo”, opinó.