Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior y lanzó dura crítica: “Ellos ya lo saben”

Junior de Barranquilla volvió a empatar frente a Jaguares (3-3) y se hunde en la parte baja de la tabla. El debut de Sebastián Viera no tuvo final feliz, aunque se vio algo de mejora en cuanto a la intensidad de la presión y la efectividad en el arco rival.

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Teófilo Gutiérrez marcó uno de los goles en el Estadio Romelio Martínez y, en zona mixta, aprovechó para hablar sobre el rendimiento de algunos de sus compañeros.

“Tenemos que hacer los goles, la tuvimos ahí; es un grupo que se va a levantar, hay que tener paciencia”, declaró ante los medios de comunicación.

Teo alzó la voz ante el mal momento que atraviesa su equipo. “No estamos conformes tampoco, la camiseta de Junior pesa mucho y ustedes lo saben, pesa bastante. Entonces hay que tener mucho criterio con ciertos jugadores y ellos ya lo saben”, dijo.

El delantero de La Chinita sabe lo que significa jugar en Junior y acumular tantos resultados adversos. “Lo que hablan son los triunfos y los títulos. A la gente lo que le gusta es ganar, en todo sentido, y nosotros hemos ganado”, señaló.

“Ahora nos ha costado ganar y tenemos que afrontarlo con altura, pero aquí no le agachamos la cabeza a nadie. Hay mucha gente que llora cuando Junior queda campeón y siempre saca excusas, pero bueno, somos campeones legítimos, en todo sentido”, agregó.

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La crisis de Junior ya provocó la salida de Alfredo Arias y hay varios jugadores que han sido objeto de crítica por parte de la hinchada. El cuadro tiburón viene de ser bicampeón y le apuntaba a otro título más; sin embargo, se le agota el tiempo para empezar a cosechar puntos rumbo a la clasificación a los cuadrangulares.

Sebastián Viera en su primer partido como DT de Junior Foto: Colprensa

Esto dijo Sebastián Viera tras el empate ante Jaguares

La nueva era bajo las órdenes de Sebastián Viera no empezó como esperaban. Aunque Junior marcó tres goles, también fue frágil en defensa y se tuvo que conformar con un punto.

“Felicito a mis jugadores, porque lo que hicimos en estos tres días que estoy dirigiendo lo interpretaron bien y lo intentaron hacer hasta donde pudieron”, señaló el técnico uruguayo. “Hay que seguir trabajando, hay que adaptarnos a lo que nosotros queremos, a la intensidad, y esto lleva su tiempo, su proceso; esto no se logra en tres o cuatro días de trabajo”, completó.

El próximo partido de Junior será ante Alianza en condición de visitante, partido que puede significar la primera victoria de Viera en Liga BetPlay. “No podemos recriminarnos; al contrario, mirar lo que hicimos bien, para repetirlo, y también lo que hicimos mal, para corregirlo”, finalizó.