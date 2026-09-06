Premier League: tabla de posiciones tras la remontada de Arsenal y el tropiezo de Manchester United

Arsenal, vigente campeón de la Premier League, dio un nuevo golpe sobre la mesa en el clásico de Londres ante Chelsea. Los gunners llegaron a nueve puntos de nueve posibles y están empatados en la cima con el Manchester City.

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Más temprano este mismo domingo, Manchester United dejó escapar la victoria contra Everton. Un golazo de Maitland-Niles al último minuto sentenció el empate a dos goles, que termina alejando a ambos equipos de la parte alta.

En la tabla de posiciones se mantiene la batalla entre City y Arsenal, mismo escenario de la temporada pasada. La tercera posición le pertenece al sorprendente Hull City, seguido por Chelsea, Brentford y Liverpool.

Arsenal 2-1 Chelsea: remontada de Havertz y Odegaard

Sorprendido de inicio, el Arsenal reaccionó como el campeón defensor que es para derrotar al Chelsea por 2-1 este domingo, en uno de los primeros grandes choques de la temporada en la Premier League, intenso e incierto hasta el final.

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“Nunca quieres encajar un gol tan pronto, pero la reacción fue ejemplar. Al final tuvimos nuestra recompensa. Demostramos nuestra calidad con y sin balón, y el resultado lo refleja”, resumió el capitán y goleador decisivo Martin Odegaard al micrófono de Sky Sports.

Al ganar con gran esfuerzo este derbi londinense, los gunners prolongan su pleno de victorias y comparten el liderato de la liga con el Manchester City, subcampeón de la temporada pasada.

El cartel reunía todos los ingredientes necesarios para un gran espectáculo: sobre el césped, la mejor defensa frente al ataque más temido (Chelsea), y en los banquillos un duelo entre amigos, Mikel Arteta por parte del Arsenal y Xabi Alonso, nuevo técnico de los blues.

Los visitantes sembraron la sorpresa de entrada, exactamente 77 segundos después del saque inicial, cuando su fichaje estrella, Morgan Rogers, aprovechó un balón que la defensa del Arsenal no consiguió despejar.

Pero luego el Arsenal confiscó el balón e instaló el asedio sobre la portería defendida por Emiliano Martínez. El guardameta argentino fue vencido por primera vez ante un disparo raso de Kai Havertz, cerca de su poste izquierdo.

Odegaard sentenció la remontada en el arranque del segundo tiempo, luego de un centro servido por Christos Tzolis que Havertz dejó pasar con astucia delante de Wesley Fofana.

La defensa del Arsenal tuvo más trabajo en la última media hora de partido, pero no cedió, con la ayuda del guardameta David Raya, primero atento y después determinante ante un tiro de Estevao.

En el otro partido de este domingo, el invicto Everton estuvo dos veces por detrás en el marcador, pero consiguió arrancar un empate 2-2 ante el Manchester United gracias a un disparo sublime del exjugador del Lyon Ainsley Maitland-Niles al final del tiempo añadido.

*Con información de la AFP.