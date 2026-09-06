Según las proyecciones difundidas por el equipo de Las Estrellas de Walter Mercado, la jornada invita a la introspección, al orden financiero ya la definición de límites claros en las relaciones personales. A continuación, el desglose detallado para cada signo.

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Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Sagitario el país Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril) La presencia de la Luna en Cáncer incrementa la sensibilidad en el hogar y en las raíces familiares. Aunque Saturno exige asumir responsabilidades, pueden presentarse desacuerdos menores por diferencias de opinión. La jornada favorece la búsqueda de paz interior.

La presencia de la Luna en Cáncer incrementa la sensibilidad en el hogar y en las raíces familiares. Aunque Saturno exige asumir responsabilidades, pueden presentarse desacuerdos menores por diferencias de opinión. La jornada favorece la búsqueda de paz interior. Afirmación: “Me permito sentir y actuar con calma.” Números de suerte: 8, 44, 18.

Leo (22 de julio - 21 de agosto) Es un día orientado al descanso y a liberar tensiones acumuladas. La energía lunar invita a la reflexión interna, mientras que Saturno advierte sobre la importancia de no asumir cargas ajenas. Escuchar las señales del cuerpo evitará desgastes físicos.

Es un día orientado al descanso y a liberar tensiones acumuladas. La energía lunar invita a la reflexión interna, mientras que Saturno advierte sobre la importancia de no asumir cargas ajenas. Escuchar las señales del cuerpo evitará desgastes físicos. Afirmación: “Me permito descansar sin culpa.” Números de suerte: 5, 37, 35.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre) Inicio de semana enfocado en la gestión de emociones intensas. El influjo astrológico solicita control y estructura, lo que podría requerir el establecimiento de límites en relaciones cercanas para prevenir conflictos futuros.

Inicio de semana enfocado en la gestión de emociones intensas. El influjo astrológico solicita control y estructura, lo que podría requerir el establecimiento de límites en relaciones cercanas para prevenir conflictos futuros. Afirmación: “Mis límites protegen mi paz.” Números de suerte: 19, 40, 45.



Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro (19 de abril - 19 de mayo) Día propicio para la comunicación honesta. Aunque el entorno emocional es afectuoso, Saturno demanda firmeza en el establecimiento de límites. La paciencia en el diálogo facilitará acuerdos favorables.

Día propicio para la comunicación honesta. Aunque el entorno emocional es afectuoso, Saturno demanda firmeza en el establecimiento de límites. La paciencia en el diálogo facilitará acuerdos favorables. Afirmación: “Mi voz merece ser escuchada con respeto.” Números de suerte: 26, 22, 11.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre) La atención se centra en el ámbito social y los grupos de amigos. Si bien existe la necesidad de buscar apoyo, la influencia planetaria sugiere ser selectivo con el entorno para consolidar vínculos constructivos.

La atención se centra en el ámbito social y los grupos de amigos. Si bien existe la necesidad de buscar apoyo, la influencia planetaria sugiere ser selectivo con el entorno para consolidar vínculos constructivos. Afirmación: “Elijo relaciones que me nutren y me respetan.” Números de suerte: 6, 38, 31.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero) Las relaciones de pareja y asociaciones toman protagonismo. El equilibrio entre el afecto y el cumplimiento de las obligaciones será clave para alcanzar estabilidad emocional y acuerdos de largo plazo.

Las relaciones de pareja y asociaciones toman protagonismo. El equilibrio entre el afecto y el cumplimiento de las obligaciones será clave para alcanzar estabilidad emocional y acuerdos de largo plazo. Afirmación: “Construyo relaciones sanas y responsables.” Números de suerte: 20, 57, 38.



Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Signo Zodiacal Libra Foto: Signo Zodiacal Libra

Géminis (20 de mayo - 19 de junio) Día de evaluación en materia económica, hábitos y prioridades personales. El panorama astrológico sugiere reorganizar la rutina cotidiana y administrar con prudencia los recursos disponibles.

Día de evaluación en materia económica, hábitos y prioridades personales. El panorama astrológico sugiere reorganizar la rutina cotidiana y administrar con prudencia los recursos disponibles. Afirmación: “Organizo mi vida con inteligencia y serenidad.” Números de suerte: 9, 46, 10.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre) Proyección hacia las metas profesionales y la estabilidad financiera a futuro. Ante la presión de tareas pendientes, la disciplina y el orden permitirán avanzar de forma constante.

Proyección hacia las metas profesionales y la estabilidad financiera a futuro. Ante la presión de tareas pendientes, la disciplina y el orden permitirán avanzar de forma constante. Afirmación: “Construyo mi futuro con equilibrio y constancia.” Números de suerte: 1, 16, 51.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero) El foco de la jornada está en el autocuidado, la salud física y los hábitos diarios. Ajustar la rutina bajo criterios de disciplina traerá serenidad al cierre del día.

El foco de la jornada está en el autocuidado, la salud física y los hábitos diarios. Ajustar la rutina bajo criterios de disciplina traerá serenidad al cierre del día. Afirmación: “Mi bienestar es mi prioridad diaria.” Números de suerte: 9, 49, 43.



Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Con el noveno mes del año a punto de comenzar. Foto: Getty Images/iStockphoto