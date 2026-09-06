El polémico fichaje que llegaría con Alberto Gamero a Millonarios: “Es el nombre que pretende”

Este domingo, 6 de septiembre, arranca el segundo ciclo de Alberto Gamero como director técnico de Millonarios. El estratega samario volvió para reemplazar a Fabián Bustos y su primer reto será frente a Deportivo Pereira en el Estadio de Palmaseca.

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Mientras la delegación se traslada hacia la ciudad de Cali, los hinchas están en plena controversia por el fichaje que viene sonando para sumarse al cuerpo técnico.

“Faryd Mondragón es el nombre que pretende Alberto Gamero para sumarse como nuevo asistente técnico de Millonarios”, informó el periodista Guillermo Arango.

Hace unos días, ya se habían confirmado los primeros cambios en el cuerpo técnico de Gamero. Jorge Castro (asistente técnico) y Julio Charales (preparador físico) se suman al grupo de trabajo, pero todavía queda un puesto libre que sería para Mondragón.

A través de redes sociales, la afición de Millonarios ha desempolvado una fuerte polémica que hubo entre el club y Faryd Mondragón. En 2020, el exarquero de la Selección Colombia aseguró en medio de una transmisión que el defensor Jorge Segura era nuevo fichaje albiazul y criticó la gestión de los dirigentes.

Millonarios le respondió con un comunicado oficial: “Millonarios FC nunca ha anunciado al jugador Segura y el tema no pasó de ser más que un interés verbal de las partes. (...) Por tal motivo, Millonarios FC solicita respetuosamente al señor @FarydMondragon rectifique públicamente esta información y los calificativos ofensivos hacia nuestra institución”.

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Faryd Mondragón sonó para Junior

Aunque a Faryd Mondragón se le conoce por su carrera como portero y los años que lleva siendo comentarista de Win Sports, hace poco sonó para un cargo similar en el Junior de Barranquilla.

En 2024 confirmó las negociaciones con el cuadro rojiblanco; sin embargo, no terminó llegando a buen puerto. “Me motiva el proyecto de Junior, quiero aceptarlo, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, no es una prioridad, sino un tema de sentimientos. Agradecido con la gente de Junior, si llego a un acuerdo me estaré vinculando con Junior”, dijo en aquella oportunidad.

Al no haber acuerdo, Faryd continuó siendo comentarista de Win. La opción de sumarse al cuerpo técnico de Millonarios no había sonado hasta que Alberto Gamero asumió las riendas en reemplazo de Fabián Bustos para lo que resta de esta temporada.

Faryd Mondragón con los colores del Deportivo Cali (2013). Foto: Colprensa.

Un gran sector de la hinchada se opone al nombramiento de Mondragón como nuevo asistente técnico; sin embargo, la última palabra la tienen en la junta directiva.

Lo cierto es que Gamero quiere una cara conocida que le permita tener una relación cercana con los jugadores y que sepa manejar las situaciones que ocurren dentro del camerino. Mondragón ha sido defensor de aquellos futbolistas con los que compartió en Selección Colombia y es un referente del fútbol nacional ante el mundo.